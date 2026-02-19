Când vin banii din PNRR pentru pensiile speciale? Pâslaru: „Este primă reformă crucială, într-un punct de cotitură crucial”

Ministrul Proiectelor şi Investiiţlor Publice, Dragoş Pîslaru, a anunțat la finalul ședinței de Guvern, într-un briefing de presă, că România a reluat discuţiile cu Comisia Europeană pentru deblocarea fondurilor europene, în urma deciziei CCR care elimină pensiilor speciale ale magistraţilor.

„Am anunţat că vom reface şi retransmite în sistemul cover note, sistemul de schimb oficial de docuemnte cu Comisia European, documentul îndeplinirii jalonului. Aşteptăm promulgarea şi numărul din Monitorul Oficial, pentru a încheia acesl document. Vom avea o scrisoare în care vom explica toate demersurile şi vom pune o nouă lumină asupra cererii de plată 3 în ceea ce priveşte modul în care România şi-a îndeplinit acest jalon”, a spus ministrul Dragoș Pîslaru în cadrul unui briefing de presă, la finalul ședinței de guvern de joi.

Analiza cererii de plată 3 va lua în calcul argumentele pe care Executivul român le va depune, a explicat ministrul, iar răspunsul Comisiei Europene „nu poate să întârzie mai mult de prima jumătate a lunii martie”.

„O eroare de comunicare”

Cu privire la faptul că a anunțat inițial, săptămâna trecută, că România a pierdut oficial banii aferenți jalonului privind pensiile, cei 231 de milioane de euro, ministrul a precizat că a fost vorba despre „o eroare de comunicare”.

„A fost o eroare de comunicare pe care mi-o asum. Ideea în spate este așa: la momentul întâlnirii de la Bruxelles, Comisia Europeană ne anunțase că la momentul respectiv, în lipsa unor dovezi cu privire la promulgarea acestor legi, din perspectiva dumnealor subiectul este închis și România pierde acei bani. În momentul în care a a fost acea amânare a fost o eroare de comunicare în echipa pe care o am în acest sens și cumva am corectat în spațiul public, oficial este doar în momentul în care primești scrisoarea oficială. Am făcut această rectificare în mai puțin de jumătate de oră”, a explicat ministrul.

Totodată, ministrul a dat asigurări că actul de guvernare este făcut în interesul cetățenilor, în ciuda tensiunilor din spațiul public privind relația coaliției de guvernare, dovadă fiind chiar „faptul că guvernul a înregistrat o victorie super importantă legată de proiectul pensiilor speciale”.

„S-a făcut dreptate. Lumea aștepta acest lucru, este primă reformă crucială, într-un punct de cotitură crucial, care să arate că putem face reformele așteptate de societate. Cred că din acest punct de vedere aveți o dovadă incontestabilă a faptului că guvernul funcționează în interesul românilor și că lucrurile merg bine înainte”, a adaugat acesta.