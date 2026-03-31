Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
Blocaj la CSM privind avizarea lui Voineag și Florența. Șeful DNA își va continua activitatea la un parchet din București

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nu a reușit nici în ședința de marți, 31 martie, să ajungă la o decizie privind avizele pentru Marius Voineag și Alex Florența, propuși de ministrul Justiției pentru funcțiile de adjunct al procurorului general, respectiv procuror-șef adjunct al DIICOT.

Alex Florența și Marius Voineag/Colaj Foto Mediafax
Procurorii au aprobat însă, în unanimitate, ca Marius Voineag să revină la Parchetul de pe lângă Tribunalul București după încheierea mandatului său de procuror-șef al DNA.

Potrivit hotărârii adoptate, „Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât continuarea activității domnului procuror VOINEAG MARIUS-IONUȚ în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, începând cu data încetării mandatului în funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție.”

Mandatele lui Marius Voineag (procuror-șef DNA) și ale lui Alex Florența (procuror general) s-au încheiat în ultima zi a lunii martie.

Vot blocat pentru avizarea noilor funcții

În ceea ce privește avizele pentru noile funcții propuse de Ministerul Justiției, Secția pentru procurori a reluat votul, însă fără rezultat. Procedura va continua în ședințele următoare până la obținerea unei majorități.

În cazul în care blocajul va persista, ministrul Justiției poate trimite propunerile către Președintele României chiar și fără avizul secției de procurori a CSM, avizul fiind consultativ.

Cine a primit deja aviz favorabil și cine a fost respins

Până acum, au primit aviz pozitiv:

Viorel Cerbu – propus procuror-șef DNA

Codrin Horațiu Miron – propus procuror-șef DIICOT

Marius-Ionel Ștefan – propus pentru o funcție de conducere în Ministerul Public

Au primit aviz negativ:

Cristina Chiriac – propusă procuror general

Gill-Julien Grigore-Iacobici – propus procuror-șef adjunct DIICOT

Marinela Mincă – propusă procuror-șef adjunct DNA

Știrea inițială

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) reia, marți, 31 martie, votul în cazul lui Alex Florența, care candidează pentru un post de șef adjunct al DIICOT, și a lui Marius Voineag, care candidează pentru funcția de adjunct al procurorului general.

Săptămâna trecută, pe 24 martie, votul s-a împotmolit din nou, la fel ca în precedentele două ședințe.

Dacă blocajul persistă și în zilele următoare, legea permite ministrului Justiției să trimită propunerile direct către președintele României, chiar și în lipsa unui aviz din partea Secției pentru procurori a CSM.

Avizul este consultativ, însă lipsa lui reflectă lipsa unui consens în interiorul forului.

Alex Florența, actualul șef al Parchetului General, candidează pentru funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT, iar Marius Voineag, șeful DNA, vizează o funcție similară la Parchetul General.

Deși au fost audiați separat, procurorii din CSM nu au ajuns la un acord, iar votul a fost reluat pentru a treia oară. Situația este neobișnuită, deoarece alte numiri din același proces au fost decise rapid și fără controverse.

Până acum, bilanțul de la CSM privind cele opt propuneri ale ministrului Justiției la șefia marilor parchete este următorul:

* trei avize pozitive: Codrin Horațiu Miron (nominalizat pentru funcția de șef al DIICOT), Viorel Cerbu (șef al DNA) și Marius-Ionel Ștefan (procuror-șef adjunct al DNA);

* trei avize negative: Cristina Chiriac - propusă pentru funcția de procuror general, Gill-Julien Grigore-Iacobici - pentru procuror-șef adjunct al DIICOT și Marinela Mincă - propusă procuror-șef adjunct la DNA;

* balotaj (trei voturi 'pentru' și trei 'împotrivă'): Alex Florența, candidat la funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT, și Marius Voineag - pentru adjunct al procurorului general.

Conform legii, Secția pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat, după care propunerile făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu, sunt înaintate președintelui Nicușor Dan.

În cazul emiterii unui aviz negativ al Secției pentru procurori a CSM, ministrul Justiției organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul care a primit aviz negativ și în urma acestui interviu, ministrul Justiției poate continua procedura prin transmiterea către președintele României a propunerii de numire în funcția de conducere, însoțită de toate documentele relevante, sau retrage propunerea, urmând a declanșa o nouă procedură de selecție în maximum 60 de zile.

Președintele României poate refuza, motivat, numirea în funcțiile de conducere, aducând la cunoștința publicului motivele refuzului. Decretul președintelui de numire în funcție sau refuzul motivat al acestuia se emite în maximum 60 de zile de la data transmiterii propunerii de către ministrul Justiției.

