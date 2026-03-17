Marius-Ionel Ștefan a primit aviz favorabil de la CSM pentru funcția de procuror șef adjunct al DNA. Noi amânări privind numirile la DIICOT și Parchetul General

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil, marți, 17 martie, propunerea ministrului Justiției de numire a lui Marius-Ionel Ștefan în funcția de procuror șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție (DNA).



Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a adoptat marți o serie de hotărâri privind avizarea unor numiri în funcții de conducere, delegări, prelungiri de delegări și promovări ale procurorilor. Ședința a început la ora 10:30 și a vizat șase puncte principale pe ordinea de zi.

Avize pentru funcția de procuror-șef adjunct al DNA

În cadrul audierilor programate pentru ocuparea funcției de procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție, Secția pentru procurori a emis două avize distincte: aviz negativ pentru procurorul Marinela Mincă și aviz favorabil pentru procurorul Marius-Ionel Ștefan.

„Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil propunerea ministrului justiţiei de numire în funcţia de procuror șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție a domnului MARIUS-IONEL ȘTEFAN, procuror în cadrul acestei structuri specializate. (majoritate: 5 voturi da, 1 vot nu)”, se arată într-un comunicat al Secţiei pentru procurori a CSM.

Delegări în funcții de conducere la parchete din Hunedoara și Suceava

Patru procurori au fost delegați în funcții de conducere, toate hotărârile fiind adoptate în unanimitate. Printre acestea:

Matei Gheorghe – delegat prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Orăștie

Rotaru Doriana – procuror-șef Secție judiciară, Parchetul Tribunalului Hunedoara

Tudoroaia Gabriel – procuror-șef Secție urmărire penală, Parchetul Tribunalului Hunedoara

Alecsíu Alexandra – procuror-șef Secție judiciară, Parchetul Tribunalului Suceava

Toate delegările sunt valabile până la ocuparea funcțiilor prin concurs sau numire, dar nu mai mult de șase luni.

Prelungiri ale delegărilor în funcții de conducere

Secția pentru procurori a aprobat prelungirea a nouă delegări pentru funcții de conducere din cadrul mai multor parchete, inclusiv:

Judecătoria Costești – Oana Elena Gheorghe

Judecătoria Călărași – Mihnea Vasile Silviu

Tribunalul Galați – Stanciu Gabi Daniela

Judecătoria Sectorului 3 București – Irimia Elisabeta Cristina

Parchetul Militar București – lt. col. magistrat Cazacu Radu-Mihăiță

Toate prelungirile au fost aprobate în unanimitate.

Promovări efective în funcții de execuție

CSM a validat rezultatele concursului de promovare desfășurat între martie și septembrie 2025:

„Secţia pentru procurori [...] a hotărât promovarea efectivă prin valorificarea rezultatelor obținute la concursul [...] menționați în Anexa 1.”

Ca urmare a promovărilor, mai multe delegări încetează automat, printre care:

Ilca Diana Andreea – Parchetul Judecătoriei Gurahonț

Chiriac Dragoș – Parchetul Judecătoriei Miercurea Ciuc

Moiceanu Alexandru Nicolae – Parchetul Tribunalului Dâmbovița

Necula Mihai – Parchetul Judecătoriei Brașov

Amânări privind avizarea unor numiri la DIICOT și Parchetul General

Două propuneri ale ministrului Justiției au fost amânate pentru o ședință viitoare, întrucât votul a fost egal (3–3). Este vorba de Alex-Florin Florența, propus procuror-șef adjunct al DIICO, și de Marius-Ionuț Voineag, propus adjunct al procurorului general al României.

În ambele cazuri, Secția a decis înscrierea punctelor pe ordinea de zi a unei ședințe ulterioare.