Blocaj financiar temporar sau înşelătorie? Celulă de criză pentru 677 de români blocaţi în Grecia, Cipru şi Spania, din cauza unei agenţii de turism

A fost activată o celulă de criză pentru repatrierea a peste 670 de turişti români blocați în Grecia, Cipru și Spania, după ce o agenție de turism nu le-a achitat cazarea și biletele de avion. Ministrul Radu Miruță califică situația drept „o înșelătorie”.

Pentru peste 670 de turiști români, ceea ce ar fi trebuit să fie un concediu de vară relaxant s-a transformat într-un adevărat coşmar odată ajunşi la destinaţiile din Spania, Cipru și Grecia. Pentru că agenția de turism Cocktail Holidays, de la care au achiziționat pachetele sau prin intermediul altor agenții partenere, nu le-a achitat nici cazarea, nici biletele de avion pentru întoarcere, oamenii s-au trezit că nu au unde sta peste noapte sau cu se întoarce acasă.

În acest contex, la nivelul Ministerului Economiei a fost constituită o celulă de criză, pentru a-i ajuta pe cei aflaţi în astfel de situaţii.

„Din 677 mai rămăseseră 50. Se lucrează și pentru aceștia 50, se încearcă maximul posibil, deja s-a făcut foarte mult”, a declarat ministrul Economiei, Radu Miruță, explicând că repatrierea turiștilor este în plină desfășurare.

Blocaj financiar temporar sau înşelătorie?

Problemele au ieșit la iveală pe 29 august, când mai multe familii aflate în Tenerife au fost anunțate că trebuie să părăsească hotelul, după ce operatorul nu a efectuat plata. Situații similare au apărut și în Rodos și Cipru, unde turiștii au rămas fără cazare și cu zboruri anulate.

Agenția de turism a invocat „un blocaj financiar temporar”, pe fondul dificultăților economice din țară și din străinătate. Reprezentanții Cocktail Holidays au transmis că „le pare rău și își cer scuze pentru disconfortul creat turiștilor”, susținând că fac eforturi pentru a identifica soluții prin care să onoreze obligațiile asumate.

Ministrul Economiei are însă o altă poziție şi anunţă că a convocat o celulă de criză pentru gestionarea situației și a declanşat un control amănunțit la una dintre cele mai mari agenții de turism din România, al cărui reprezentant, Dan Goicea, este şi vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România (ANAT).

Oficialii vor să verifice dacă datele transmise periodic de companie către autorități au fost corecte sau falsificate.

„Ministerul așteaptă datele pe care trebuie să le aducă această companie, cerute în controlul care s-a desfășurat ieri dimineață, să vedem ce nu s-a respectat. La prima vedere, pur și simplu omului i s-au încasat banii și mai departe banii nu s-au plătit. Sunt verificări pe care le facem.

Există la nivelul ministerului un departament care se ocupă cu analize de risc, care analizează datele pe care aceste companii, conform legii, le pun la dispoziție. Nu mi-e clar dacă au pus la dispoziție date false. Cert este că această companie, într-un mod extraordinar de evident, a încasat bani de la oameni și pentru oameni n-a mai plătit. Este o înșelătorie”, a declarat ministrul Radu Miruță, citat de Antena3.

Agenţia de turism Cocktail Holidays a fost înfiinţată în anul 1993 şi, potrivit site-ului companiei, colaborează cu peste 1.700 de parteneri de revânzare din întreaga ţară.

În ciuda problemelor cu care se confruntă, pe pagina sa de Facebook, agenţia promovează în continuare destinaţiile de vacanţă pe care le vinde, de exemplu circuite în Japonia pentru primavera lui 2026 sau vacanţe în Maroc, Abu Dhabi ori Sicilia.

Alin Burcea, preşedintele ANAT, a declarat că touroperatorul Cocktail Holidays are probleme cu banii şi probabil urmează să îşi ceară insolvenţa şi îi sfătuieşte pe turiştii care au cumpărat pachete de la Cocktail Holidays să NU urce în avion şi să verifice dacă au fost făcute plăţile către companiile aeriene şi către hotelurile unde urmau să fie cazaţi.