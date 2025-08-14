BIAS 2025 - Programul evenimentelor din timpul spectacolului aviatic. Când zboară Iacării Acrobați

Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition (BIAS) își deschide porțile la finalul acestei luni, pe Aeroportul Internațional „Aurel Vlaicu” din Băneasa, organizatorii anunțând deja programul evenimentelor.

PROGRAM BIAS2025

Vineri, 29 august – 10.00 - 18.00

· Deschiderea Expoziției de Aviație Generală

· Antrenamente cu public

Sâmbătă, 30 august – START BIAS 2025, show

· accesul publicului se face de la ora 8.00

• Ora 21:00 Foc de artificii

•. Ora 21:30 Concert

Duminică, 31 august – show

· accesul publicului se face de la ora 8.00

Intrarea este libera!

Nu se asigura parcare!

Ce spectacole aviatice sunt confirmate

Potrivit organizatorilor, la ediția BIAS 2025 și-au confirmat prezența:

White Wings, formatia de planoare a Aeroclubului României vine la BIAS 2025, care va avea un moment de zbor sincronizat, fără motor, dar cu maximă precizie.

The Flying Bulls revin la BIAS 2025

Parteneri de tradiție ai Bucharest International Air Show încă de la primele ediții, The Flying Bulls se întorc în 2025 cu două aparate excepționale, așteptate cu nerăbdare de pasionații de aviație:

- Douglas DC-6B – impunătorul cvadrimotor care a fost, odinioară, avionul personal al mareșalului Tito. P-51D Mustang – legendarul avion de vânătoare, simbol al superiorității aeriene în al Doilea Război Mondial.

Li se vor alătura în demonstrații aeriene:

F4U-4 Corsair – emblemă a luptelor din Pacific;

BO 105 C – elicopterul care execută manevre acrobatice spectaculoase, sfidând legile fizicii.

Restaurate cu măiestrie și încărcate de istorie, aceste aeronave remarcabile vor fi puncte de atracție ale celei de-a 15-a ediții a BIAS – un eveniment de neratat pentru toți iubitorii aviației.

Echipa „Daedalus” din Grecia revine la BIAS 2025

În anul în care aniversează două decenii de existență, Hellenic Air Force T-6A "Daedalus" Demo Team revine la Bucharest International Air Show – BIAS 2025!

Cu aeronavele Beechcraft T-6 Texan II, piloții Forțelor Aeriene Elene vor aduce din nou pe cerul României un spectacol aerian dinamic, plin de precizie și adrenalină.

Șoimii României – din nou la înălțime la BIAS 2025

George, Andreea, Teo, Vali și Laszlo – aceștia sunt Șoimii României, echipa de acrobație a Aeroclubului României, și suntem mândri să îi avem din nou alături la BIAS 2025.

Cu un stil unic și manevre spectaculoase, piloții români promit să ofere publicului un moment de neuitat – o demonstrație de precizie, curaj și pasiune pentru zbor, care va ține privirile ațintite spre cer.

Premiere la BIAS 2025: Patrouille de France vine în România

Pentru prima dată în România, celebra formație de acrobație aeriană Patrouille de France va evolua la Bucharest International Air Show – BIAS 2025!

Recunoscută la nivel mondial pentru eleganța și precizia manevrelor, Patrouille de France este una dintre cele mai prestigioase echipe demonstrative din aviația militară internațională. Cu o istorie impresionantă și o prezență emblematică în marile mitinguri aviatice, echipa Forțelor Aeriene Franceze promite un spectacol memorabil pe cerul Bucureștiului.

Germania revine la BIAS 2025 cu Eurofighter Typhoon F-2000A

Suntem încântați să anunțăm participarea Germaniei la Bucharest International Air Show – BIAS 2025, cu una dintre cele mai performante aeronave de luptă din lume: Eurofighter Typhoon F-2000A.

Elegant și extrem de manevrabil, Typhoon va survola din nou cerul Bucureștiului într-o demonstrație aeriană spectaculoasă, ce va evidenția forța, agilitatea și precizia acestui interceptor de ultimă generație.

HeliForce revine la BIAS 2025 cu Mil Mi-2

După succesul răsunător de anul trecut, HeliForce se întoarce la Bucharest International Air Show – BIAS 2025!

Echipajul va evolua din nou cu elicopterul Mil Mi-2, oferind publicului o demonstrație impresionantă de măiestrie în pilotaj, forță și precizie. Acest model emblematic va domina cerul Bucureștiului, confirmând încă o dată performanțele spectaculoase ale zborului elicoidal.

Red Arrows, în premieră la BIAS

Suntem onorați să anunțăm participarea legendarilor RAF Red Arrows din Marea Britanie la Bucharest International Air Show – BIAS 2025!

Formația simbol a Royal Air Force, recunoscută la nivel mondial pentru precizia excepțională și eleganța manevrelor aeriene, va evolua pe cerul Bucureștiului într-un spectacol care promite să impresioneze prin stil, rigoare și măiestrie britanică.

Aeroclubul României – tradiție, spectacol și excelență la BIAS 2025

Aeroclubul României revine la Bucharest International Air Show – BIAS 2025 cu unele dintre cele mai apreciate formații ale aviației civile românești:

HAWKS OF ROMANIA – formația acrobatică emblematică, formată din 4 aeronave Extra 330, va impresiona din nou cu precizia și dinamismul manevrelor în zbor sincronizat.

WHITE WINGS – o demonstrație de eleganță și finețe aeriană, în care două planoare creează un veritabil balet în aer, demonstrând armonia perfectă dintre pilotaj și rafinament.

BLUE WINGS – parașutiștii de elită ai Aeroclubului vor colora cerul în roșu, galben și albastru, într-un moment de mare încărcătură simbolică și spectaculozitate.

Forțele Aeriene Române – participare de anvergură la BIAS 2025

Forțele Aeriene Române vor fi, și în acest an, una dintre principalele atracții ale Bucharest International Air Show – BIAS 2025, cu o prezență extinsă și diversă care va evidenția capabilitățile tehnice și profesionalismul piloților români.

Publicul va putea admira, în zbor sau la sol, o gamă impresionantă de aeronave militare:

F-16 Fighting Falcon – avion multirol de generația a patra, simbol al modernizării aviației militare românești

IAR 330 Puma – elicopter versatil, utilizat în multiple misiuni militare și umanitare

IAR 99 Șoim – avion de antrenament avansat și atac ușor, fabricat în România

C-27J Spartan – aeronavă de transport tactic, esențială în operațiunile de sprijin și salvare

IAR 316 Alouette – elicopter ușor pentru instruire și misiuni diverse

Yakovlev Yak-52 – avion de antrenament cu elice, folosit în pregătirea piloților militari

Antonov AN-26 – aeronavă de transport cu largă utilizare în misiuni logistice

Flying Dragons Team revine la BIAS 2025

6 piloti + 6 motoparapante + fum colorat + efecte pirotehnice = un spectacol care îți taie respirația!

Formația poloneză Flying Dragons Team urcă și in acest an pe scena Bucharest International Air Show, cu o demonstrație care transformă zborul în artă. Coregrafia lor aeriană sincronizată promite un moment de neuitat.