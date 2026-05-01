Benzina și motorina s-au scumpit din nou. Cât costă la principalele stații de carburanți

Prețurile carburanților continuă să crească la pompă, însă rămân semnificativ peste nivelurile de dinaintea izbucnirii conflictului din Iran.

Benzina și motorina s-au scumpit cu până la 0,20 lei/l, vineri, de 1 mai, iar prețul maxim la benzina standard se apropie de aproape 9 lei. La această oră, motorina nu se mai găsește în nici un lanț de benzinării sub 9 lei.

Benzina standard se găsește vineri la prețul de 8,82 lei/l, față de 8,72 de lei/l cât era joi, la stațiile OMV din București. La Petrom, vineri benzina a ajuns la 8,92 lei/l, iar joi costa 8,72 lei/l (o creștere de 0,20 lei). La stațiile Mol, benzina a rămas la prețul de joi, de 8,89 de lei/l. Prețul este constant și la Rompetrol, tot 8,98 de lei/l, cât costa joi, potrivit informațiilor culese de pe peco-online.ro.

Și stațiile Lukoil mențin prețul din ziua precedentă, astfel că litrul de carburant costă azi 8,99 de lei/l.

În ce privește motorina, prețul unui litru în București este vineri de 9,47 lei/l, în creștere față de joi când era 9,38 lei/l, și se găsește la stațiile Mol (o majorare de 0,09 lei).

Petrom a majorat costul carburantului, ajungând azi la 9,58 lei/l, de la 9,38 cât era ieri (o scumpire de 0,20 lei). Și la stațiile Rompetrol a crescut prețul, de la 9,52 de lei/l cât era ieri, la 9,67 lei/l, astăzi (o majorare de 0,15 lei).

La OMV, motorina standard se găsește vineri, 1 mai 2026, la prețul de 9,67 lei/l, comparativ cu 9,47 de lei/l, costul de ieri (o creștere de 0,20 lei). Lukoil menține prețul de joi și vinde motorina cu 9,79 de lei/l.