Misterul hiperboreenilor, civilizația legendară din nord și una dintre marile enigme ale Antichității

Ghețurile nordului îndepărtat ascund urmele unor civilizații misterioase. Poate chiar ale Hyperboreei, tărâmul mitic despre care au scris numeroși autori ai Antichității grecești și romane. Cert este că în aceste regiuni au fost descoperite structuri megalitice impresionante, dar și simboluri vechi, care continuă să ridice semne de întrebare.

Dincolo de ținuturile stăpânite de zeul vântului de nord, autorii Antichității plasau un popor legendar, considerat favorit al lui Apollo, zeul luminii, al artelor și al profeției. Erau numiți hiperboreeni, iar pământul lor, Hyperborea, era descris ca un ținut binecuvântat de zei, fertil, luminos și ferit de asprimea iernilor, dincolo de misterioșii Munți Ripheeni.

Scrierile autorilor greci și romani sunt pline de referiri la hiperboreeni, iar legenda lor apare constant de-a lungul secolelor. Cu toate acestea, din punct de vedere științific, identitatea acestui popor rămâne necunoscută, iar existența sa nu a fost demonstrată. Cei mai mulți specialiști consideră că este vorba despre o construcție mitologică, transmisă timp de peste două milenii, fără dovezi arheologice directe.

Cu toate acestea, fascinația pentru hiperboreeni nu a dispărut. Unele teorii moderne și descoperiri arheologice din regiunile nordice au readus în discuție aceste vechi legende, alimentând ipoteza că, în spatele mitului, s-ar putea ascunde fragmente din istoria unor civilizații dispărute.

Hiperboreenii binecuvântați de zeul Apollo și tărâmul lor magic

În mitologia greacă, hiperboreenii erau un popor legendar care trăia în extremul nord al lumii cunoscute. Numele lor provine, cel mai probabil, din expresia greacă „dincolo de Boreas”, adică dincolo de vântul de nord. Deși erau plasați într-o regiune asociată frigului și întunericului, autorii antici descriau Hyperborea ca pe un ținut luminos, fertil și binecuvântat de zei.

Reperele geografice oferite de miturile antice sunt puține și adesea vagi. În multe variante, Hiperboreea era situată dincolo de misterioșii Munți Ripheeni, care ar fi protejat acest ținut de asprimea vânturilor nordice.

În secolul al IV-lea î.Hr., Hecataeus of Abdera oferă una dintre cele mai detaliate descrieri. Acesta vorbește despre Hiperboreea ca despre o insulă aflată în ocean, la nord de teritoriile celților, caracterizată prin fertilitate și un climat blând. El amintește și existența unui templu grandios dedicat lui Apollo, descris ca având formă circulară.

Una dintre cele mai importante surse antice care menționează Hiperboreea este Histories, scrisă de Herodotus în secolul al V-lea î.Hr. Referiri la acest ținut apar și la autori precum Hesiod, Homer, Pindar, Plutarch sau Diodorus Siculus. De-a lungul secolelor, fiecare dintre acești autori a adăugat noi detalii sau interpretări.

În majoritatea relatărilor, hiperboreenii apar ca devotați ai lui Apollo. Unele legende spun chiar că zeul își petrecea iernile printre ei. În tradiția greacă, hiperboreenii sunt uneori asociați și cu originile unor sanctuare importante dedicate lui Apollo, precum cele de la Delos și Delphi.

Potrivit lui Herodot, hiperboreenii trimiteau ofrande către templele grecești prin intermediul sciților. El povestește că, inițial, darurile erau duse de două tinere, Hyperoche și Laodice, însoțite de cinci bărbați, care nu s-au mai întors. După acest episod, hiperboreenii ar fi schimbat ritualul și ar fi trimis ofrandele doar până la granițele lor, lăsând popoarele vecine să le transporte mai departe.

Hiperboreenii apar și în unele legende legate de eroi precum Theseus, Perseus sau argonauții. Autorii antici le atribuiau vieți foarte lungi, uneori de până la o mie de ani, și îi descriau ca trăind într-o societate condusă de reguli sacre. Unele tradiții afirmau că erau urmașii lui Boreas și că trăiau într-o monarhie teocratică.

Claudius Aelianus merge și mai departe, afirmând că unii hiperboreeni aveau dimensiuni ieșite din comun, fiind descriși ca adevărați giganți, cu o înălțime care s-ar fi apropiat de trei metri.

Celți, scandinavi, sciți sau traci?

Este evident că povestea hiperboreenilor este puternic învăluită în mit și legendă, iar separarea elementelor simbolice de eventualele nuclee istorice rămâne dificilă. Cu toate acestea, specialiști din domenii precum literatura clasică, mitologia greacă sau antropologia consideră că, în spatele acestor relatări, ar putea exista un sâmbure de adevăr, reinterpretat și amplificat de-a lungul secolelor. Tocmai de aceea, numeroși cercetători au încercat să identifice zona geografică în care s-ar fi putut afla Hyperborea.

De exemplu, Pindar menționa că Heracles ar fi traversat Danube în drumul său către Hiperboreea, într-o regiune asociată de unii istorici cu teritoriile locuite de celți. Pădurile întinse ale Europei Centrale corespund, într-o anumită măsură, descrierilor antice despre ținuturi nordice bogate în vegetație și greu accesibile.

Din acest motiv, în Antichitatea târzie, hiperboreenii au început să fie asociați de unii autori cu populațiile celtice. Descoperirile arheologice par să susțină existența unor contacte timpurii între nordul și sudul Europei. În necropolele celtice au fost descoperite obiecte de artă și artefacte influențate de culturile greacă și etruscă, indicând legături comerciale și culturale încă din secolul al VI-lea î.Hr., poate chiar mai devreme.

Marile enigme ale Germisarei, unde dacii şi romanii ofereau aur zeilor. Fenomenul straniu remarcat aici VIDEO

Alți autori ai Antichității plasau Hyperborea în zona British Isles, iar unii istorici moderni au sugerat că populațiile celtice ar fi putut sta la baza imaginii hiperboreenilor din imaginarul grecilor.

Diodorus Siculus scria în secolul I î.Hr.: „Dintre cei care au scris despre miturile străvechi, Hecateu și alții afirmă că, dincolo de ținuturile celților, în ocean, se află o insulă nu mai mică decât Sicilia...”

În continuarea relatării, istoricul descrie acest ținut ca fiind fertil, cu un climat neobișnuit de blând și cu recolte bogate. Tot el amintește existența unui sanctuar grandios dedicat lui Apollo, precum și a unui templu de formă circulară, împodobit cu numeroase ofrande.

Alți cercetători au asociat descrierile antice, precum „soarele de la miezul nopții” sau ideea unui loc unde soarele răsare și apune foarte rar, cu regiunile din Scandinavia sau din apropierea Arctic Circle. Există și ipoteze care îi pun în legătură pe hiperboreeni cu populațiile scitice din nordul Mării Negre.

Până astăzi, identitatea reală a hiperboreenilor rămâne una dintre cele mai fascinante enigme ale lumii antice.

Civilizația ascunsă sub ghețurile nordului

Herodotus presupunea că Hyperborea s-ar fi aflat undeva în nord-estul Asiei, într-o regiune care astăzi ar corespunde, în linii mari, Siberia. Deși localizarea sa era mai degrabă speculativă, unele descoperiri moderne au readus în discuție aceste vechi ipoteze.

Un exemplu este Kola Peninsula, una dintre cele mai izolate și spectaculoase regiuni din nordul Rusiei, aflată aproape în întregime în interiorul Arctic Circle. Sub ghețurile și în zonele stâncoase ale peninsulei au fost descoperite structuri și formațiuni care au alimentat numeroase teorii privind existența unor culturi foarte vechi în aceste teritorii.

Peninsula Kola rămâne un loc al contrastelor, unde peisajele arctice aproape neatinse coexistă cu zone industriale și foste infrastructuri militare, într-un decor care continuă să fascineze cercetători și exploratori.

Kola Peninsula este mărginită de Barents Sea la nord și de White Sea la sud și est. Relieful este variat, de la tundra arctică din nord până la masivele vechi și joase ale Khibiny Mountains, aflate în partea centrală. Regiunea este traversată de numeroase râuri și presărată cu mii de lacuri, cunoscute pentru bogăția lor piscicolă.

Deși se află în zona arctică, partea de nord a peninsulei este influențată de Gulf Stream, ceea ce face ca Murmansk, principalul port al regiunii, să rămână liber de gheață pe tot parcursul anului. Tot aici poate fi observată Aurora Borealis, de obicei între lunile septembrie și martie.

Murmansk este centrul administrativ și unul dintre cele mai importante orașe-port din nordul Rusiei. Orașul reprezintă un punct strategic pentru expedițiile arctice și găzduiește Lenin, primul spărgător de gheață nuclear din lume, transformat astăzi în muzeu. În această regiune trăiește și comunitatea indigenă Sámi, care păstrează tradiții vechi, inclusiv creșterea renilor.

Mumiile din Peru - o descoperire uimitoare ar putea schimba tot ce știm despre extratereștri

În acest ținut arctic au fost descoperite și formațiuni care continuă să stârnească interesul cercetătorilor. În ultimele decenii, mai multe expediții desfășurate în Peninsula Kola au identificat blocuri masive de piatră și structuri megalitice dificil de explicat. Cercetările, realizate la sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000 de echipe de specialiști ruși, au raportat existența unor plăci uriașe de piatră, cu forme geometrice remarcabil de regulate, dispuse într-un mod care a alimentat ipoteza unor intervenții umane. Unele dintre aceste blocuri ar cântări sute de tone și sunt incluse de unii cercetători în categoria monumentelor megalitice.

În aceeași regiune, mai ales pe Solovetsky Islands, au fost identificate numeroase labirinturi din piatră. Aceste structuri, realizate din pietre dispuse în modele spiralate, seamănă cu labirinturi descoperite în Ireland, Scandinavia și chiar în zona mediteraneană. Rolul lor exact rămâne necunoscut, deși unii cercetători le asociază cu ritualuri șamanice, ceremonii funerare sau reprezentări simbolice ale lumii de dincolo.

Tot în zona Kola Peninsula au fost descoperite și numeroase petroglife, una dintre cele mai vechi forme de exprimare grafică din preistorie. Cele mai cunoscute sunt petroglifele de la Kanozero Petroglyphs, descoperite în 1997 pe o insulă din lacul Kanozero, în partea de sud-vest a peninsulei.

Aceste gravuri rupestre au o vechime estimată la cel puțin 3.000 de ani. Până în prezent, cercetătorii au identificat aproximativ 1.300 de imagini distincte, grupate în 18 ansambluri. Desenele reprezintă oameni, animale, scene de vânătoare și simboluri greu de interpretat, iar semnificația lor completă nu a fost încă descifrată.

Pentru unii cercetători și pasionați de istorie antică, aceste descoperiri au readus în discuție legenda Hyperborea, mai ales în contextul unor studii care sugerează că, în anumite perioade ale Antichității, clima din nordul Eurasiei ar fi fost mai blândă decât în prezent. Cu toate acestea, legătura dintre Hiperboreea descrisă de autorii antici și siturile megalitice din nordul Rusiei rămâne, în acest moment, pur speculativă.