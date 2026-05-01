Escaladare majoră: după Germania, Trump amenință că ar putea retrage trupe din Italia și Spania. „O decizie va fi luată în curând”

Președintele american Donald Trump a declarat joi, că ia în calcul o retragere „probabilă” a trupelor americane staționate în Italia și Spania, la doar câteva ore după ce a menționat și Germania într-un context similar.

Anunțul vine pe fondul unor tensiuni tot mai evidente între Washington și aliații săi europeni, în special în legătură cu poziționarea față de conflictul din Iran.

„O decizie va fi luată foarte curând”, a transmis liderul de la Casa Albă pe platforma sa Truth Social, sugerând că administrația americană analizează o recalibrare majoră a prezenței sale militare în Europa, potrivit Le Figaro.

Declarațiile lui Trump vin după ce, miercuri, acesta criticase deja Germania și sugerase reducerea contingentului militar american de pe teritoriul său.

Tensiunile s-au amplificat după ce cancelarul german Friedrich Merz a afirmat că „americanii nu au în mod clar nicio strategie” în Iran și că Teheranul „umilește” Statele Unite.

Deși nu a răspuns direct amenințărilor, liderul german a cerut, ulterior, un „parteneriat transatlantic fiabil” în cadrul NATO.

Potrivit unor informații apărute recent în presa internațională, Washingtonul ar lua în considerare măsuri de represalii împotriva unor aliați occidentali, pe care îi acuză de lipsă de implicare în conflictul cu Iranul.

Printre scenariile discutate s-ar număra inclusiv suspendarea Spaniei din NATO sau reevaluarea poziției americane privind Insulele Falkland, pe fondul nemulțumirilor legate de poziția Regatului Unit.

Cu toate acestea, premierul spaniol Pedro Sánchez a transmis că nu este îngrijorat de aceste evoluții, sugerând că Madridul nu consideră credibile, în acest moment, scenariile radicale vehiculate.

O eventuală retragere a trupelor americane din state-cheie din Europa ar putea avea implicații majore pentru securitatea regională și pentru coeziunea NATO.