Fostul mare internațional Florin Prunea (57 de ani) nu a divorțat încă de soția Lidia, de care a rupt orice legătură, dar se prezintă în public cu amanta, Lăcrămioara. „Eroul de la Cardiff” are o fiică adoptată, pe care a crescut-o împreună cu Lidia, alături de care este împreună de la sfârșitul anilor '80.

Invitați în podcastul lui Damian Drăghici, Florin Prunea și Lăcrămioara au discutat deschis despre relația lor, deși fostul fotbalist nu este încă un bărbat „liber”.

„Viața lângă Florin este cantonament. Îi place mâncarea țigănească. E o veselie toată ziua cu el. Lângă el, totul e ușor. Cea mai grea perioadă a fost când el a plecat la Desafio, nici nu știam că nu vom putea vorbi deloc la telefon. Aș fi vrut să fac un copil cu el, dar nu pot, acesta e regretul vieții mele”, a spus noua lui parteneră.

„E o mizerie totală”

„Singura reacție pe care pot să o am este… Rușinea lor, nu a mea. Ea a stat la pândă și a urmărit să facă un copil cu el. Numai că, ce să vedeți, vârsta de multe ori nu ne mai ajută în astfel de situații. Așa-zisa doamnă, că doamnă nu o să fie niciodată, nu mai e nici ea vreo tinerică de 30 de anișori. E trecută și ea de 50 de ani, din câte știu eu.

Să le fie rușine, în mod special lui, că nu este un bărbat divorțat, nu este un bărbat liber. Cu ce te lauzi? Că ai jucat la două capete? Că ai avut o viață dublă? Adică, pe lângă soție, tu mai aveai încă o concubină, ca să nu vorbesc în alt mod. Oamenii care sunt corecți și știu ce vor de la viață vor înțelege exact că Florin n-a jucat frumos, că a jucat murdar.

Ce se întâmplă este o mizerie totală și chiar nu vreau să mă murdăresc. La ce au ieșit public? Am fost curată, sunt curată și vreau să rămân curată de aici înainte. Nu vreau să mă murdăresc din mizeria lor. Am vorbit și cu fata mea. Cu siguranță nu susține asemenea comportamente. Pe mine nu mă mai atinge nimic, mizeria pe mine nu mă atinge. Din dezamăgiri înveți în viață”, a afirmat Lidia, contactată de cancan.