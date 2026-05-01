Procesul dintre Marina Almășan și Georgică Cornu poate începe: instanța a respins cererile afaceristului

Judecătorii au dat o nouă decizie în dosarul în care afaceristul Georgică Cornu este implicat alături de prezentatoarea Marina Almășan, cu care afaceristul a avut o lungă relație.

Magistrații de la Judecătoria Sectorului 1 au hotărât să respingă în integralitate cererile și excepțiile invocate de către Georgică Cornu în procesul cu Marina Almășan, considerându-le neîntemeiate.

Totodată, judecătorii au decis că procesul cu Marina Almășan poate să meargă mai departe, fiind dispusă începerea judecății.

„În temeiul art. 345 alin. (1) şi (2) C.pr.pen., respinge cererile şi excepțiile invocate de către inculpatul Cornu Georgică, ca neîntemeiate. În temeiul art. 346 alin. (2) C.pr.pen. raportat la art. 342 C.pr.pen., constată că Judecătoria Sectorului 1 București este competentă să soluționeze prezenta cauză, precum şi legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul emis în dosarul cu nr. 8420/160/P/2024 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecații în cauza privind pe inculpatul Cornu Georgică, În temeiul art. 345 alin. (2) C.pr.pen., dispune comunicarea prezentei încheieri inculpatului, persoanei vătămate şi procurorului. Cu drept de contestație în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunțată în ședința din camera de consiliu, astăzi, 30.04.2026”, se arată în decizia magistraților.

Georgică Cornu a fost trimis în judecată pe fond pentru infracțiunea de încălcare a ordinului de protecție emis la vremea aceea pentru Marina Almășan, omul de afaceri timișorean fiind obligat să poarte o brățară electronică de monitorizare.

Marina Almășan a anunțat în 2024 că s-a despărțit de omul de afaceri timișorean Georgică Cornu, cu care a avut o relație de iubire de 12 ani. Acesta, însă, spune vedeta TVR, a continuat să o hărțuiască cu apeluri telefonice şi chiar să-i monitorizeze locuința. Mai mult, a fost nevoită să schimbe yala la apartament, după ce omul de afaceri a venit în lipsa ei acasă și i-a lăsat flori pe prag.

Astfel că scandalul din presă şi de pe rețelele sociale, unde şi-au făcut reproșuri unul altuia, s-a mutat în instanță, după ce vedeta a angajat l-a angajat pe cunoscutul avocat Adrian Cuculis, care pe 26 iulie a cerut un ordin de restricție împotriva fostului iubit.

Între timp, Marina Almășan are o nouă relație, cu omul de afaceri Sorin Măcuș, care a cerut-o recent în căsătorie.

Marina Almășan a împărtășit bucuria sa cu urmăritorii din mediul online, dezvăluind atât inelul de logodnă, cât și emoțiile trăite în acele clipe.

„Eu nu știu să facă poze cu inele. Știu să fac poze cu oameni, cu peisaje de munte, cu valori de mare și chiar și cu deșerturi aride. Nu voi spune decât că ziua de ieri – ziua lui Sorin s-a încheiat cu un inel, așezat pe degetul meu. Este unul al iubirii, al speranței, al promisiunii, al încrederii și din nou al iubirii. Mereu al iubirii. Și îi mulțumesc sorții că mi-a arătat că există viața după moarte”, a scris vedeta, într-un mesaj.