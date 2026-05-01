Video Caz șocant: o femeie care și-a ucis bebelușul cerea bani pentru înmormântare pe TikTok . „Vreau o trăsură cu cai, iar asta costă”

O femeie, în vârstă de 30 de ani, a fost condamnată pentru uciderea propriului bebeluș, o fetiță nou-născută de doar 19 zile, într-un caz care a șocat opinia publică din Marea Britanie. La scurt timp după tragedie, aceasta a publicat mai multe videoclipuri pe TikTok în care cerea donații pentru înmormântarea copilului.

Crima a avut loc în iulie 2023, în locuința femeii din Greenock, în apropiere de Glasgow. Potrivit anchetatorilor, mama și-a pierdut controlul în timp ce încerca să facă față îngrijirii copilului, iar bebelușul a suferit răni grave, descrise de medici drept „catastrofale”.

Printre acestea se numără fracturi craniene multiple, coaste rupte și leziuni cerebrale severe, compatibile cu lovituri repetate și scuturare violentă, potrivit dailymail.

În timpul procesului, inculpata a încercat să arunce vina asupra unui alt copil aflat în locuință, susținând că și-a găsit fiica pe podea după ce s-ar fi trezit din somn.

Procurorii au respins această versiune, catalogând-o drept „absurdă”, iar jurații au găsit-o vinovată după o săptămână de audieri.

După comiterea faptei, femeia a postat mai multe videoclipuri pe TikTok în care descria moartea copilului ca fiind o „tragedie neașteptată” și le cerea urmăritorilor bani pentru organizarea înmormântării, inclusiv pentru o trăsură trasă de cai.

„Aceasta este o tragedie neașteptată care s-a întâmplat. Nimeni nu merită prin ce am trecut eu, pierderea micuței mele este cel mai greu lucru din viața mea. (...) Știu că mulți oameni vor să mă ajute cu înmormântarea. Vreau o trăsură cu cai, iar asta costă. Dacă oamenii vor să doneze, le-aș fi recunoscătoare. Vi se vor întoarce lucruri bune. Voi învăța să trăiesc cu asta, dar nu știu cât va dura. Toată lumea îmi spune că sunt puternică, dar eu vreau doar copilul meu înapoi”, a spus ea.

În unele clipuri, aceasta apărea plângând sau vorbind despre suferința sa, în timp ce în altele făcea playback pe melodii cu tentă emoțională.

În fața instanței, femeia a susținut că își iubea copilul și că moartea acestuia ar fi fost un „accident tragic”. Totuși, experții medicali au exclus această ipoteză, concluzionând că rănile nu puteau fi provocate accidental.

Judecătorul a anunțat că va pronunța o pedeapsă cu închisoarea pe viață, urmând să stabilească, ulterior, durata minimă de detenție.

Până atunci, femeia rămâne în arest preventiv.

Cazul a fost descris de instanță drept unul „extrem de rar și tulburător”.