Marina ucraineană a anunțat joi noaptea că a desfășurat un atac cu drone navale în zona Strâmtorii Kerci, vizând nave rusești care ar fi asigurat paza Podului Kerci, infrastructură strategică ce leagă Federația Rusă de Peninsula Crimeea

Potrivit unui mesaj publicat pe Facebook de forțele navale ucrainene, operațiunea a avut loc în noaptea de 30 aprilie 2026 și a implicat „forțele și mijloacele Marinei Forțelor Armate ale Ucrainei”.

În urma atacului, două nave rusești au fost avariate. „În noaptea de 30 aprilie 2026, cu ajutorul forțelor și mijloacelor Marinei Forțelor Armate ale Ucrainei, a fost lovită flota rusă de nave și ambarcațiuni din zona Strâmtorii Kerci. În urma loviturii, au fost avariate nava rusească de patrulare Sobol și nava anti-sabotaj Grachonok. Ca urmare a atacului, adversarul a suferit pierderi ireversibile”, a scris Marina ucraineană, pe Facebook.

Marina ucraineană a publicat și imagini video surprinse de pe una dintre dronele utilizate în operațiune, în care se observă momentele în care ambarcațiuni de suprafață sunt interceptate de nave rusești în zona de desfășurare a atacului.

În același mesaj, oficialii ucraineni afirmă că navele vizate sunt unități ale Serviciului de Frontieră al FSB și ale Flotei ruse, folosite pentru protecția Podului Kerci, numit și Podul lui Putin, și pentru combaterea eventualelor acțiuni de sabotaj.

„Acesta este un alt exemplu al activității eficiente a Marinei ucrainene și al diminuării constante a capacităților inamice în bazinul Mării Negre”, mai precizează ucraineni.