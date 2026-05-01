Fiul a doi diplomați de rang înalt din Norvegia, găsit mort pe fondul anchetei legate de legăturile cu Jeffrey Epstein

Edward Juul Rød-Larsen, în vârstă de 25 de ani, fiul a doi diplomați norvegieni de rang înalt a fost găsit mort miercuri la Oslo, într-un caz considerat drept sinucidere, potrivit presei locale. Tragedia survine la doar câteva zile după ce autoritățile din Norvegia și Franța au deschis o anchetă comună privind legăturile părinților săi cu controversatul finanțator Jeffrey Epstein, relatează Daily Mail.

Edward era fiul diplomatului Terje Rød-Larsen și al Monei Juul, fost ambasador al Norvegiei în Marea Britanie. Ancheta vizează presupuse legături ale celor doi cu Epstein, după ce a apărut informația că acesta ar fi lăsat prin testament suma de 10 milioane de dolari lui Edward și surorii sale gemene, Emma. Aceeași sumă a fost lăsată prin testament și lui Ghislaine Maxwell, colaboratoarea lui Epstein condamnată pentru trafic de persoane, conform documentelor făcute publice de Departamentul de Justiție al SUA.

Edward și Emma Juul Rød-Larsen nu au fost acuzați de nicio faptă ilegală.

Avocații familiei, Thomas Skjelbred și John Christian Elden, au confirmat decesul tânărului și au transmis un mesaj critic la adresa expunerii mediatice intense:

„Se întâmplă pe fondul a mai multe luni de atenție publică, care a încetat de mult să mai fie doar critică și a devenit în schimb suspicioasă, speculativă și uneori fără limite”, au declarat aceștia pentru publicația norvegiană VG.

„Această expunere nu i-a afectat doar pe cei doi părinți, ci i-a atras involuntar și pe copiii lor în mecanismul necruțător al spațiului public. A specula asupra legăturilor este deopotrivă iresponsabil și nedemn. Sinuciderea este întotdeauna complexă. Nu există niciodată o singură explicație, o singură cauză sau un singur vinovat”, se mai arată în declarație.

Edward și sora sa au fost supranumiți la naștere „Gemenii Păcii”, datorită rolurilor importante ale părinților lor în diplomația internațională. Terje Rød-Larsen a fost subsecretar general al ONU, iar Mona Juul secretar de stat în Ministerul de Externe norvegian. Cei doi au avut contribuții esențiale la Acordurile de la Oslo din anii ’90, care au stat la baza procesului de pace israeliano-palestinian.

Mona Juul, care cel mai recent a avut funcția de ambasador în Iordania, a demisionat în februarie pe fondul controverselor privind contactele sale cu Epstein. Ministerul norvegian de Externe a deschis o anchetă pentru a analiza natura relațiilor sale cu acesta. Juul a recunoscut că a descris în mod „imprecis” contactul drept minim, precizând însă că relația a existat pe baza legăturii soțului său cu Epstein și că nu a avut o relație profesională sau socială separată cu acesta. Ea a adăugat că interacțiunile au fost sporadice și private și a admis că ar fi trebuit să fie mult mai precaută.

În paralel, autoritățile verifică și legăturile dintre Ministerul de Externe și International Peace Institute din New York, în perioada în care instituția era condusă de Terje Rød-Larsen. Documente publicate de Departamentul de Justiție arată că acesta ar fi trimis scrisori oficiale de recomandare pentru a facilita obținerea de vize pentru tinere rusoaice, la solicitarea lui Epstein. Alte documente indică faptul că Epstein ar fi dispus plata a 250.000 de dolari către Rød-Larsen în 2015.

Poliția norvegiană investighează cuplul pentru suspiciuni de „corupție agravată” și „complicitate la corupție agravată”, iar recent autoritățile franceze s-au alăturat anchetei. Cei doi neagă acuzațiile. „Rød-Larsen și-a exprimat anterior regretul pentru asocierea sa cu Epstein și s-a distanțat clar de acțiunile acestuia”, a declarat avocatul său în februarie.

Familia a precizat că sumele menționate în testamentul lui Epstein nu au fost încă plătite.

Scandalul Epstein continuă să aibă reverberații puternice în Norvegia, implicând și alte figuri importante. Printre acestea se numără directorul executiv al Forumului Economic Mondial, Børge Brende, și fostul prim-ministru Thorbjørn Jagland, ambii investigați în legătură cu presupuse conexiuni cu Epstein. De asemenea, prințesa moștenitoare Mette-Marit a recunoscut recent că „regretă profund” relația sa cu acesta, după ce a apărut informația că a schimbat numeroase mesaje cu Epstein, chiar și după condamnarea acestuia.



