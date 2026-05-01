Video Urmărire ca în filme, cu elicopterul, pe Autostrada A2: șofer băut, prins după ce a refuzat să oprească

Vehiculul a fost imobilizat, la volan fiind identificat un tânăr de 19 ani, din municipiul București, care se deplasa singur către stațiunea Vama Veche.

Un șofer care circula haotic spre Constanța a fost depistat vineri dimineață, în jurul orei 9.10, pe A2. Deși echipajul rutier a poliției i-a făcut semn să oprească, conducătorul auto a ignorat semnalele oamenilor legii, continuându-și deplasarea în viteză.

Prin urmare, a fost declanșată o procedură de urmărire în care a fost cooptat și elicopterul Inspectoratului General al Aviației, aflat în misiune de monitorizare în zonă.

„Cooperarea interinstituțională a fost decisivă, echipajul aerian furnizând date în timp real polițiștilor de la sol despre dinamica traficului și poziția fugarului, permițând astfel o interceptare sigură, fără a pune în pericol ceilalți participanți la drum. Vehiculul a fost imobilizat cu succes la kilometrul 196, la volan fiind identificat un tânăr de 19 ani, din municipiul București, care se deplasa singur către stațiunea Vama Veche”, potrivit poliției.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei în sânge.

​În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.