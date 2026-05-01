Video Reacția lui Miruță la cele 21 de trenuri noi, abandonate în Gara Obor: „În tot acest timp, călătorii îndură”

Nu mai puțin de 21 de rame electrice noi zac de luni de zile imobilizate în Gara Obor din București, fără să transporte niciun călător.

Reprezentanții producătorului polonez de material rulant PESA şi cei ai structurilor responsabile din domeniul feroviar au fost invitaţi la o discuţie, după ce ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, spune că „a găsit în curtea ministerului 21 de trenuri noi-nouțe, moderne, care zac de luni bune spre a fi decolorate de soare”.

„Culmea absurdului la CFR: am găsit în curtea Ministerului Transporturilor 21 de trenuri noi-nouţe, moderne, care zac de luni bune spre a fi decolorate de soare. În tot acest timp, călătorii îndură, în unele trenuri vechi, banchete rupte, toalete sparte şi lipsa aerului condiționat. I-am chemat la faţa locului pe furnizor, managerul de proiect şi coordonatorul contractului de achiziţie. Tipic româneşte, nu se înţeleg pe birocraţia tot de ei făcută şi agreată în urmă cu 1,5 ani. În tot timpul acesta, cele noi ies din garanţie fără să meargă 1 km, după care apar alte contracte noi 'de mentenanţă", a notat Miruţă, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, soluţia este aplicarea legii "exact cum scrie, nu cum vor să o citească".

„Care-i soluția? Puşi la aceeaşi masă şi aplicată legea: exact cum scrie, nu cum nu vor să o citească, de teama consecințelor. Când? Miercurea viitoare, la sediul Ministerului Transporturilor, unde am invitat producătorul din Polonia și structurile responsabile din minister", a afirmat el.

Totodată, șeful de la Transporturi a remarcat că niciun contract pentru producția de material rulant nu a fost semnat cu firme romanești.

„Curios din fire, am verificat câtă localizare în România a fost cerută prin contract de ministrul Transporturilor pentru construirea celor 98 de trenuri şi câte firme romanești au fost implicate în acest contract. Zero localizare, nimic produs în România, nicio firmă românească. Unii pe care îi aud în aceste zile că 60% producție prin SAFE, cu fabrici construite în România, e puțin, sunt cei care, pe sume mai mari, au semnat contracte cu 0 localizare în România, cu 0 firme românești implicate", a adăugat Radu Miruţă.

„21 de rame zac la gard și așteaptă să fie vandalizate"

Problema a fost semnalată duminică de Asociația Pro Infrastructură. Potrivit asociației, 17 rame de scurt parcurs și 4 de lung parcurs sunt imobilizate în Gara Obor, unde stau expuse riscului de a fi vandalizate. Motivul, spun reprezentanții API, este faptul că PESA nu a reușit să asigure halele de mentenanță prevăzute în contract, o condiție obligatorie pentru punerea trenurilor în circulație comercială.

România cumpără încă 62 de trenuri electrice regionale

„De câteva luni, o situație demnă de piesele lui Eugen Ionescu se joacă pe tăcute în Gara Obor. În timp ce transportul feroviar plânge după material rulant modern și suferă cu vehicule vechi de 50-70 de ani, 17 rame PESA de scurt parcurs și încă 4 de lung parcurs sunt imobilizate "la gard" și așteaptă să fie vandalizate de "artiști" graffiti. Cum s-a ajuns aici? Polonezii de la PESA s-au trezit că pe lângă trenuri le mai trebuie și hale de mentenanță, așa cum prevede contractul pe care l-au semnat. Ele sunt necesare pentru întreținerea periodică a unităților care a fost prevăzută tocmai ca să evităm tragerea lor "la gard" după câțiva ani de exploatare din lipsă de piese după cum s-a mai întâmplat, de exemplu, cu multe din automotoarele Desiro”, arată Pro Infrastructură.

Pe de altă parte, asociația ridică ipoteza că PESA nu poate asigura mentenanța la prețul ofertat, acuzând totodată autoritățile că tergiversează punerea acestora în circulație.

Șeful ARF: „Penalitățile vor fi aplicate cu siguranță”

Contactat de „Adevărul”, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, Claudiu Mureșan, a confirmat problemele cu care se confruntă producătorul polonez pentru asigurarea serviciilor de mentenanță.

„În ceea ce privește penalitățile, suntem în etapa în care am prelungit, prin act adițional, contractul pentru rama interregională. Pentru ramele regionale suntem în grafic cu livrările, însă acestea nu pot fi încă introduse în serviciul de transport de călători, deoarece nu sunt finalizate cele patru centre de mentenanță: două la București, unul la Cluj și unul la Iași. Din discuțiile purtate cu PESA, ni s-a transmis că se caută soluții pentru aceste centre. Există dificultăți inclusiv în identificarea unor locații potrivite pentru activitatea specifică. La Iași, situația este mai complicată, neexistând în prezent o soluție clară, motiv pentru care se analizează posibilitatea relocării centrului de mentenanță la Suceava. Până în acest moment nu am primit notificări scrise, discuțiile fiind încă în desfășurare. În schimb, pentru contractele care vizează livrările destinate Iașului și Clujului, penalitățile vor fi aplicate cu siguranță", a declarat Claudiu Mureșan.

Finanţarea celor 20 de rame electrice interregionale a fost asigurată prin Planul de Redresare şi Reziliență (PNRR), iar cele 9 unități electrice multiple sunt finanțate prin Fondul pentru Modernizare (FM).

Valoarea totală a contractului pentru achiziția a celor 29 de unități electrice multiple interregionale şi serviciile de mentenanță aferente acestora pentru o perioadă de 15 ani se ridică la un cost total de peste 1,6 miliarde lei, cu termen de livrare a primei rame în luna septembrie a anului 2025 şi furnizarea pachetului complet de 29 de rame până la finalul anului 2027.