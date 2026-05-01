Video Reacția lui Miruță la cele 21 de trenuri noi, abandonate în Gara Obor: „În tot acest timp, călătorii îndură”

Nu mai puțin de 21 de rame electrice noi zac de luni de zile imobilizate în Gara Obor din București, fără să transporte niciun călător.

Rame PESA. FOTO: Facebook / Asociația Pro Infrastructură

Reprezentanții producătorului polonez de material rulant PESA şi cei ai structurilor responsabile din domeniul feroviar au fost invitaţi la o discuţie, după ce ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, spune că „a găsit în curtea ministerului 21 de trenuri noi-nouțe, moderne, care zac de luni bune spre a fi decolorate de soare”.

„Culmea absurdului la CFR: am găsit în curtea Ministerului Transporturilor 21 de trenuri noi-nouţe, moderne, care zac de luni bune spre a fi decolorate de soare. În tot acest timp, călătorii îndură, în unele trenuri vechi, banchete rupte, toalete sparte şi lipsa aerului condiționat. I-am chemat la faţa locului pe furnizor, managerul de proiect şi coordonatorul contractului de achiziţie. Tipic româneşte, nu se înţeleg pe birocraţia tot de ei făcută şi agreată în urmă cu 1,5 ani. În tot timpul acesta, cele noi ies din garanţie fără să meargă 1 km, după care apar alte contracte noi 'de mentenanţă", a notat Miruţă, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, soluţia este aplicarea legii "exact cum scrie, nu cum vor să o citească".

„Care-i soluția? Puşi la aceeaşi masă şi aplicată legea: exact cum scrie, nu cum nu vor să o citească, de teama consecințelor. Când? Miercurea viitoare, la sediul Ministerului Transporturilor, unde am invitat producătorul din Polonia și structurile responsabile din minister", a afirmat el.

Totodată, șeful de la Transporturi a remarcat că niciun contract pentru producția de material rulant nu a fost semnat cu firme romanești.

„Curios din fire, am verificat câtă localizare în România a fost cerută prin contract de ministrul Transporturilor pentru construirea celor 98 de trenuri şi câte firme romanești au fost implicate în acest contract. Zero localizare, nimic produs în România, nicio firmă românească. Unii pe care îi aud în aceste zile că 60% producție prin SAFE, cu fabrici construite în România, e puțin, sunt cei care, pe sume mai mari, au semnat contracte cu 0 localizare în România, cu 0 firme românești implicate", a adăugat Radu Miruţă.

„21 de rame zac la gard și așteaptă să fie vandalizate"

Problema a fost semnalată duminică de Asociația Pro Infrastructură. Potrivit asociației, 17 rame de scurt parcurs și 4 de lung parcurs sunt imobilizate în Gara Obor, unde stau expuse riscului de a fi vandalizate. Motivul, spun reprezentanții API, este faptul că PESA nu a reușit să asigure halele de mentenanță prevăzute în contract, o condiție obligatorie pentru punerea trenurilor în circulație comercială.

România cumpără încă 62 de trenuri electrice regionale

„De câteva luni, o situație demnă de piesele lui Eugen Ionescu se joacă pe tăcute în Gara Obor. În timp ce transportul feroviar plânge după material rulant modern și suferă cu vehicule vechi de 50-70 de ani, 17 rame PESA de scurt parcurs și încă 4 de lung parcurs sunt imobilizate "la gard" și așteaptă să fie vandalizate de "artiști" graffiti. Cum s-a ajuns aici? Polonezii de la PESA s-au trezit că pe lângă trenuri le mai trebuie și hale de mentenanță, așa cum prevede contractul pe care l-au semnat. Ele sunt necesare pentru întreținerea periodică a unităților care a fost prevăzută tocmai ca să evităm tragerea lor "la gard" după câțiva ani de exploatare din lipsă de piese după cum s-a mai întâmplat, de exemplu, cu multe din automotoarele Desiro”, arată Pro Infrastructură.

Pe de altă parte, asociația ridică ipoteza că PESA nu poate asigura mentenanța la prețul ofertat, acuzând totodată autoritățile că tergiversează punerea acestora în circulație.

Șeful ARF: „Penalitățile vor fi aplicate cu siguranță”

Contactat de „Adevărul”, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, Claudiu Mureșan, a confirmat problemele cu care se confruntă producătorul polonez pentru asigurarea serviciilor de mentenanță. 

„În ceea ce privește penalitățile, suntem în etapa în care am prelungit, prin act adițional, contractul pentru rama interregională. Pentru ramele regionale suntem în grafic cu livrările, însă acestea nu pot fi încă introduse în serviciul de transport de călători, deoarece nu sunt finalizate cele patru centre de mentenanță: două la București, unul la Cluj și unul la Iași. Din discuțiile purtate cu PESA, ni s-a transmis că se caută soluții pentru aceste centre. Există dificultăți inclusiv în identificarea unor locații potrivite pentru activitatea specifică. La Iași, situația este mai complicată, neexistând în prezent o soluție clară, motiv pentru care se analizează posibilitatea relocării centrului de mentenanță la Suceava. Până în acest moment nu am primit notificări scrise, discuțiile fiind încă în desfășurare. În schimb, pentru contractele care vizează livrările destinate Iașului și Clujului, penalitățile vor fi aplicate cu siguranță", a declarat Claudiu Mureșan.

Finanţarea celor 20 de rame electrice interregionale a fost asigurată prin Planul de Redresare şi Reziliență (PNRR), iar cele 9 unități electrice multiple sunt finanțate prin Fondul pentru Modernizare (FM).

Valoarea totală a contractului pentru achiziția a celor 29 de unități electrice multiple interregionale şi serviciile de mentenanță aferente acestora pentru o perioadă de 15 ani se ridică la un cost total de peste 1,6 miliarde lei, cu termen de livrare a primei rame în luna septembrie a anului 2025 şi furnizarea pachetului complet de 29 de rame până la finalul anului 2027.

„Cum să urmărești haosul politic din România ca un profesionist”. Politico: Încăpățânarea lui Bolojan a supărat PSD. Simion profită
digi24.ro
image
Mormântul unui bărbat din Slovacia a fost deschis pentru că rudele susțineau că aud zgomote. „Parcă bătea în sicriu”
stirileprotv.ro
image
IREAL cât a plătit un turist pentru 4 MICI în Mamaia, de 1 Mai 2026. Notă de plată NĂUCITOARE la final
gandul.ro
image
Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada Soarelui decât în alte orașe din țară
mediafax.ro
image
Andrei Borza, transferul verii de la Rapid! Giovanni Becali a făcut anunţul. Toate detaliile mutării. „Vin la meciul cu CFR Cluj”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sute de mii de lei acordați ilegal, sub formă de sporuri, în spitale din România. Mecanismele folosite de directori
libertatea.ro
image
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
digi24.ro
image
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
gsp.ro
image
Răsturnare spectaculoasă de situație! Donald Trump s-a răzgândit în privința Iranului: ”Știți ceva? Lăsați-i”
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
Mina cu unul dintre cele mai pure zăcăminte de aur din România e închisă: „Am văzut cu ochii mei aur pur de 24 de karate”
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Doi giganţi auto anunţă concedieri în masă. Cele mai afectate departamente
observatornews.ro
image
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
cancan.ro
image
Pensie micșorată cu 800 lei la recalculare. Cum pot pierde bani pensionarii după ce s-au pensionat?
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
Ce salarii au subofiţerii, maiştrii militari sau ofiţerii în 2026. Tabel cu veniturile celor din Armată
playtech.ro
image
„Să arătăm lumii că Ucraina are probleme!” Miliardarul Rinat Ahmetov s-a dus „glonț” în vestiar după semifinala pierdută din Conference League
fanatik.ro
image
Trei scenarii economice pentru România după moțiunea de cenzură. Economist: „PSD a obținut aproape tot în această coaliție, dar face scandal în continuare”
ziare.com
image
Neverosimil: a risipit o avere de 1,2 miliarde de dolari și acum e plin de datorii! Statul amenință că-i anulează pașaportul
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
Cine trage sforile în criza politică? Câteva lucruri care nu se leagă – OPINIE
cotidianul.ro
image
Surpriză! Bolojan ar putea înfiinţa o nouă formaţiune politică după moţiune
romaniatv.net
image
Ce să NU faci de 1 mai! Tradiții și obiceiuri păstrate în România înainte să devină Ziua Muncii
mediaflux.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
EXCLUSIV Reacția Laurei Vicol după apariția numelui Nordis în cazul vilei lui Sorin Grindeanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă a fost trădată de Ciolacu și actualul lider PSD
actualitate.net
image
Cauza morții Valentinei, femeia din Vâlcea care a decedat după după un lifting facial. Cine este medicul care a operat-o
actualitate.net
image
Coregraful Wilmark, prins în casă cu o altă femeie. Cum a reacționat Ioana, soția sa
click.ro
image
Scene de groază într-un autobuz din Capitală. O femeie a fost agresată sexual și amenințată cu un cuțit. Nimeni nu a intervenit să o ajute
click.ro
image
Disperarea unei soții a atins cote maxime. Căsătorită de 16 ani, a aflat că soțul a înșelat-o cu un bărbat
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
digital art style yoga illustration jpg
Luna Plină din 1 mai 2026 dă totul peste cap! Zodiile, în fața unor schimbări inevitabile
clickpentrufemei.ro
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania (© Facebook / Consiliul Județean Sibiu)
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania, restaurată cu studenți din șapte țări / FOTO
historia.ro
