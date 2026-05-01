Scandal în Poliția Olt: un bărbat mușcat de câine în curtea unei secții, pus să curețe sângele cu mopul

O anchetă a fost deschisă de poliţişti după ce un bărbat a fost muşcat de un câine în curtea sediului Poliţiei Brebeni, unde s-a prezentat pentru a face o plângere.

Totul a plecat de la un scandal ce a avut loc într-un bar din comună. Unul dintre bărbații implicați în conflict a mers la sediul poliției pentru a da declarații, iar în fața postului de poliție, a fost mușcat de un câine.

După ce a intrat în sediul poliției, polițiștii i-ar fi dat un mop și l-ar fi pus să spele sângele de pe podea.

Bărbatul a postat și un clip pe un grup de Facebook, șters ulterior, în care se vede cum șterge cu mopul de pe holul sediului Poliției, sângele rezultat de la atacul câinelui. Această înregistrare a declanșat o reacție imediată din partea conducerii inspectoratului.

„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public, pe o rețea de socializare, referitoare la un incident în care este implicată o persoană care s-ar fi prezentat la o unitate de poliție din județul Olt, Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt este abilitat să comunice următoarele: din verificările preliminare, persoana în cauză a fost implicată într-un conflict, fiind condusă la sediul poliției pentru clarificarea situației. Ulterior, aceasta ar fi suferit o mușcătură de câine în proximitatea unității de poliție. De asemenea, precizăm faptul că persoana a fost transportată la o unitate medicală, cu autospeciala de poliție, pentru acordarea de îngrijiri de specialitate”, a precizat IPJ Olt.

În ceea ce privește imaginile apărute în spațiul public, conducerea IPJ Olt a dispus efectuarea de verificări, în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și dispunerii măsurilor legale ce se impun.