Autostrada Moldovei, în impas: Umbrărescu a ratat toate termenele, Guvernul caută soluții pentru banii din PNRR - SURSE

Cele două tronsoane dintre Bacău și Săbăoani ale Autostrăzii A7 nu vor putea fi finalizate la timp pentru decontarea integrală a granturilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Guvernul lucrează la o soluție de avarie, transferul fondurilor nerambursabile către proiecte feroviare mai avansate, în special primele două tronsoane ale căii ferate Cluj – Oradea (Episcopia Bihor), au precizat surse din conducerea Ministerului Transporturilor pentru „Adevărul”.

FOTO: Facebook / Horațiu Cosma
FOTO: Facebook / Horațiu Cosma

Datele CESTRIN din martie 2026 arată întârzieri majore pe porțiunile rămase restante din Autostrada Moldova. Lotul 2, Adjud – Răcăciuni, de 22 de kilometri, a atins 95% grad de execuție, cu termen de finalizare în mai 2026. Lotul 3, Răcăciuni – Bacău, de 21,5 kilometri, se află la 73%, cu termen august 2026, dificil dar nu imposibil dacă ritmul lucrărilor este forțat.

Ceva mai la nord este însă o altă poveste. Cele două loturi finanțate prin granturi PNRR pe tronsonul Bacău – Săbăoani, cu termen tot în august 2026, abia depășesc 40%. Lotul 1, Bacău – Trifești, de 30,3 kilometri, este la 43%, iar Lotul 2, Trifești – Săbăoani, de 19 kilometri, este la 40%. A recupera 57-60% din lucrări în trei luni este practic imposibil, ceea ce face inevitabilă pierderea granturilor aferente dacă nu se găsește o soluție de redistribuire. Lotul 3, Săbăoani – Pașcani, de 28 de kilometri, aflat la 42%, este finanțat prin împrumut rambursabil PNRR și are termen decembrie 2026. Toate lucrările sunt efectuate de grupul UMB, patronat de Dorinel Umbrărescu, și ar fi trebuit, conform termenelor inițiale, în cursul anului trecut.

În acest context, conform informațiilor obținute de „Adevărul”, loturile dintre Bacău și Săbăoani ar urma să fie mutate pe componenta de împrumuturi a PNRR, ceea ce înseamnă că finanțarea lucrărilor ar continua, însă România ar trebui să returneze sumele respective, cu o dobândă redusă. În locul granturilor nefolosite, Guvernul intenționează să redirecționeze fondurile către primele două tronsoane ale căii ferate Cluj – Oradea (Episcopia Bihor), unde stadiul de execuție este de aproximativ 65%. Un fir de cale ferată este aproape complet instalat, terasamentele, podurile și podețele sunt în mare parte finalizate, iar în iulie-august șina va fi pusă aproape integral.

Miruță, după întâlnirea cu Umbrărescu. „Fără iluzii. Fără amânări"

Miercuri, la Ministerul Transporturilor a avut loc o întâlnire între premierul Ilie Bolojan, ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, oficiali din CNAIR și CNIR și Dorinel Umbrărescu. Întâlnirea a confirmat ceea ce specialiștii în infrastructură avertizau de luni bune, și anume că termenele asumate public nu vor fi respectate.

Imediat după întâlnire, Miruță a publicat un mesaj pe Facebook în care a recunoscut indirect problemele.

„Lucrăm intens pentru ca România să nu piardă banii europeni de care avem nevoie ca de aer, dacă vrem să trăim mai bine. Cu un guvern în funcție sau cu unul contestat, România trebuie să meargă înainte, în direcția corectă. Nu este vorba despre funcții. Este vorba despre România și despre bunăstarea fiecăruia dintre noi", a transmis Radu Miruță.

Accident grav cu trei victime pe A1 Sibiu–Sebeș. O persoană încarcerată a fost extrasă, traficul este blocat total

Ministrul a mai precizat că discuția cu Umbrărescu și cu reprezentanții CNAIR și CNIR a fost „directă și realistă, ce se respectă, ce nu se poate respecta și ce soluții avem. Fără iluzii. Fără amânări", adăugând că lucrează alături de premierul Ilie Bolojan și de ministrul Dragoș Pîslaru pentru un obiectiv clar, acela de a nu pierde banii din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate.

Ionuț Ciurea: „Umbrărescu nu a făcut ceea ce a promis"

Ionuț Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructură, care monitorizează stadiul lucrărilor pe șantierele din România, nu a fost surprins de concluziile întâlnirii de miercuri. Asociația avertizase încă din martie că termenele asumate de constructor sunt irealizabile.

„Este foarte simplu. Umbrărescu nu a făcut ceea ce a promis. La sfârșitul anului trecut există o filmare publică în care spunea, dacă nu mă înșală memoria, cu domnul Pistol, șeful CNAIR, alături, că să stăm liniștiți, că la finalul lunii august ajungeam la Săbăoani pe A7 și că la Pașcani ajungem la sfârșitul acestui an", a declarat Ciurea pentru Adevărul.

Specialistul avertizează că miza financiară este uriașă și că bătălia reală se duce acum pentru salvarea banilor nerambursabili.

Lupta principală acum este să nu se piardă niciun euro gratuit, pe care nu îl dăm înapoi. Din cei pe care trebuie să-i rambursăm am pierdut cu siguranță miliarde, și nu de ieri, de azi. Trenurile pe hidrogen care tocmai s-au semnat, la revedere pe PNRR. Capetele A8 care erau pe împrumut PNRR și s-au transferat pe Programul Transport, iată ce nu va fi gata", a precizat directorul Asociației Pro Infrastructură.

Ce se mai poate salva și în ce condiții

Conform estimărilor Pro Infrastructură, Umbrărescu se va concentra în perioada următoare pe finalizarea tronsonului Adjud – Bacău Sud, abandonând practic șantierele de la nord de Bacău până la data-limită. Ciurea avertizează că nici acest obiectiv parțial nu este unul facil.

Viaductul uriaș al Autostrăzii Transilvania, construit peste cimitirul din Nădășelu. Drumul roman ascuns pe traseul A3

„Chiar și până la Bacău va fi foarte dificil. Sunt structuri mari pe Adjud Nord care nu au toate pilele. Umbrărescu trebuie să pună acolo trei schimburi, să lucreze cu foarte multe forțe, nu doar ca timp per om, ci și mulți oameni, utilaje și toate cele. Și sunt și timpi tehnologici pe care nu îi poți comprima. Cerința PNRR nu este execuție parțială, ci recepție completă", spune Ciurea.

Cât privește planul de redirecționare a granturilor, Ciurea subliniază că acesta funcționează doar dacă sunt îndeplinite simultan două condiții, acordul Comisiei Europene și disponibilitatea constructorilor pe teren. „Prima condiție este să accepte Comisia Europeană, nu este o chestiune trivială, trebuie justificări, trebuie acte, trebuie demersuri. A doua condiție este să fie constructorii disponibili. Din semnalele apărute public, ar trebui să fie vorba despre constructorii de pe loturile 1 și 2 Cluj – Episcopia Bihor", explică președintele Pro Infrastructură.

Un al treilea factor este ritmul plăților către constructori.

„Trebuie sincronizate lucrurile între Ministerul Transporturilor, MIPE și Guvern, probabil inclusiv prim-ministrul și Ministerul de Finanțe, pentru că plățile trebuie făcute foarte rapid, astfel încât constructorii să ia banii și să-i reinvestească imediat în teren. Trei-patru luni. Atât avem", conchide Ciurea.

image
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
digi24.ro
image
Mormântul unui bărbat din Slovacia a fost deschis pentru că rudele susțineau că aud zgomote. „Parcă bătea în sicriu”
stirileprotv.ro
image
Secretomania din jurul SAFE, împrumutul de 17 miliarde de euro care ne îndatorează copiii și nepoții. Nu știm ce dobânzi plătim și cum se dau contractele
gandul.ro
image
NATO nepregătită pentru un război cu Rusia. Cinci vulnerabilități majore scoase la iveală de conflictul din Orientul Mijlociu
mediafax.ro
image
Thomas Neubert a explicat gestul soției sale de a-l ironiza pe Mirel Rădoi după plecarea de la FCSB: „Îi fierbe mai repede sângele”
fanatik.ro
image
Sute de mii de lei acordați ilegal, sub formă de sporuri, în spitale din România. Mecanismele folosite de directori
libertatea.ro
image
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
digi24.ro
image
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
gsp.ro
image
Răsturnare spectaculoasă de situație! Donald Trump s-a răzgândit în privința Iranului: ”Știți ceva? Lăsați-i”
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
Mina cu unul dintre cele mai pure zăcăminte de aur din România e închisă: „Am văzut cu ochii mei aur pur de 24 de karate”
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Doi giganţi auto anunţă concedieri în masă. Cele mai afectate departamente
observatornews.ro
image
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
cancan.ro
image
Pensie micșorată cu 800 lei la recalculare. Cum pot pierde bani pensionarii după ce s-au pensionat?
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
Gărzile medicilor la domiciliu în 2026. Cât se plătesc şi ce nu se ia în calcul la suma finală
playtech.ro
image
Alianţă între rivale?! Cum se pot ajuta Universitatea Craiova şi Rapid în finalul de sezon din SuperLiga
fanatik.ro
image
Trei scenarii economice pentru România după moțiunea de cenzură. Economist: „PSD a obținut aproape tot în această coaliție, dar face scandal în continuare”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Iranul a fost exclus! Primele reacții oficiale: ”Scandalos”
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
Cine trage sforile în criza politică? Câteva lucruri care nu se leagă – OPINIE
cotidianul.ro
image
Surpriză! Bolojan ar putea înfiinţa o nouă formaţiune politică după moţiune
romaniatv.net
image
Ce să NU faci de 1 mai! Tradiții și obiceiuri păstrate în România înainte să devină Ziua Muncii
mediaflux.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
EXCLUSIV Reacția Laurei Vicol după apariția numelui Nordis în cazul vilei lui Sorin Grindeanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă a fost trădată de Ciolacu și actualul lider PSD
actualitate.net
image
Cauza morții Valentinei, femeia din Vâlcea care a decedat după după un lifting facial. Cine este medicul care a operat-o
actualitate.net
image
Horoscop vineri, 1 mai. Capricornii încep proiecte noi, iar Gemenii oferă sfaturi bune celor dragi
click.ro
image
Adela Popescu și Radu Vâlcan, în vizită la Mihaela Rădulescu. Cum arată vila din Monaco în care locuiește vedeta
click.ro
image
Câți lei costă 4 mici și o bere în localul lui Garcea din Centrul Vechi? Sfatul nutriționiștilor, de 1 Mai: „Nu înfulecați pe nerăsuflate!”
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
Kris Jenner foto Profimedia jpg
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta cu câteva decenii mai tânără, iar acum... îi pică fața!
clickpentrufemei.ro
679990845 1410658731098842 8084466782247630092 n jpg
Plăcuțe de identificare și obiecte personale ale soldaților români de la Stalingrad - Cotul Donului
historia.ro
