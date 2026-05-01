Meteorologii anunță cum va fi vremea în luna mai: când se încălzește și unde va ploua

Meteorologii anunță că, până la finalul lunii mai, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei, în regiunile vestice, nord-vestice şi centrale, şi apropiate de cele normale, în restul țării.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităților de precipitații faţă de media perioadei 2006-2025.

Săptămâna 4-11 mai

Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice şi centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 11-18 mai

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, sud-vestice şi local în cele centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în regiunile nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Săptămâna 18-25 mai

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil uşor mai ridicate în sud-vestul teritoriului.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 25 mai - 1 iunie

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice şi centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi local deficitare în regiunile vestice şi nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.