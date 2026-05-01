O româncă a atacat doi oameni în Austria cu o foarfecă de unghii. Victimele au suferit tăieturi la față și gât

O femeie de origine română, în vârstă de 40 de ani, a fost arestată de poliția vieneză după un atac violent petrecut în stația de metrou Westbahnhof. Două persoane au fost rănite.

Potrivit poliției din Viena, un conflict izbucnit între trei persoane, două femei și un bărbat, a degenerat rapid într-o altercație violentă. În timpul incidentului, o femeie de origine română, în vârstă de 40 de ani, a scos o foarfecă de unghii și a rănit două persoane, provocându-le tăieturi la nivelul feței și gâtului.



La sosirea forțelor de ordine, la fața locului au fost găsite o femeie de 39 de ani și un bărbat de 38 de ani, ambii cu tăieturi vizibile în zona feței și a gâtului, potrivit oe24.

Martorii au relatat că altercația a pornit de la un conflict verbal, care a degenerat rapid în violență.

În urma atacului, suspecta a fugit în direcția parcului Mauerer. Ulterior, a fost localizată și reținută la scurt timp de polițiști, în urma unei operațiuni de căutare.

Arma folosită, o foarfecă de unghii, a fost recuperată de anchetatori de la locul faptei.

Femeia rănită, în vârstă de 39 de ani, a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, în timp ce bărbatul de 38 de ani a fost tratat la fața locului și externat ulterior.