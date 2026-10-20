Un mare retailer dă startul Black Friday peste două zile. Reduceri de până la 54%

Un mare retailer de electronice și electrocasnice dă startul campaniei Black Friday pe 22 octombrie, cu reduceri de până la 54% și posibilitatea plății în 24 de rate fără dobândă. Campania se va desfășura până pe 30 noiembrie, atât online, cât și în peste 150 de magazine din România.

Flanco dă startul Black Friday pe 22 octombrie. Foto: arhivă

Black Friday 2026 se desfășoară pe parcursul mai multor săptămâni în România, iar retailerii își stabilesc propriile calendare de reduceri. Flanco începe campania pe 22 octombrie, în timp ce eMAG a confirmat data de 6 noiembrie. Alți comercianți pregătesc, la rândul lor, oferte pentru electronice, electrocasnice, produse de fashion și cosmetice.

Calendarul din 2026 include atât campanii cu date anunțate oficial, cât și oferte pentru care comercianții nu au confirmat încă perioada exactă de desfășurare.

Flanco începe campania pe 22 octombrie

Flanco organizează cea de-a 16-a ediție a campaniei Black Friday în perioada 22 octombrie - 30 noiembrie, atât online, cât și în peste 150 de magazine din țară.

Retailerul anunță reduceri de până la 54% la produse IT și de până la 41% la televizoare. Pentru electrocasnicele mari sunt promovate reduceri de până la 1.500 de lei, iar pentru smartphone-uri, de până la 1.000 de lei.

Printre produsele menționate în oferta companiei se numără televizoarele LG QNED cu diagonala de 108 centimetri, de la 1.399 de lei, espressoarele automate Philips, de la 899 de lei, și mașinile de spălat rufe, tot de la 899 de lei. Aspiratoarele verticale au prețuri de pornire de la 299 de lei.

Pe durata campaniei, clienții vor avea la dispoziție și plata în 24 de rate fără dobândă, programe Rabla și o perioadă extinsă de retur gratuit de 45 de zile, în condițiile comunicate de retailer.

eMAG a confirmat data de 6 noiembrie

eMAG a anunțat că evenimentul său principal de Black Fridat va avea loc pe 6 noiembrie 2026.

Campania atrage atât comercianți care vând direct pe platformă, cât și selleri din Marketplace. Pentru cumpărători, ziua evenimentului este o șansă pentru compararea ofertelor, însă disponibilitatea și prețurile diferă de la un produs la altul.

Ce pregătesc ceilalți retaileri

Altex se numără printre comercianții care pregătesc campanii de Black Friday, pentru electronice, electrocasnice, telefoane, laptopuri și produse pentru casă. Data exactă de începere nu a fost însă anunțată.

În sectorul de fashion, Fashion Days reprezintă un alt reper al sezonului de reduceri, în timp ce Notino vizează în principal parfumuri, cosmetice și produse de îngrijire personală.

Magazinele specializate precum PC Garage, evoMAG și Vexio sunt relevante pentru cumpărătorii interesați de laptopuri, componente pentru calculatoare și alte produse IT.

Cum pot compara cumpărătorii ofertele de Black Friday

Perioada extinsă de reduceri oferă consumatorilor mai mult timp pentru a compara prețurile și caracteristicile produselor. Procentele maxime anunțate de retaileri nu se aplică tuturor produselor dintr-o categorie, iar prețul final trebuie verificat individual.

Pentru a afla dacă o ofertă de Black Friday este cu adevărat avantajoasă, cumpărătorii pot compara prețul aceluiași produs în mai multe magazine online și pot urmări evoluția acestuia înainte de începerea campaniei.

Un instrument util este Compari.ro unde pot fi consultate ofertele mai multor comercianți pentru același produs. Este important ca utilizatorii să compare exact același model și aceeași configurație, deoarece diferențele de specificații pot influența prețul.

O altă posibilitate este consultarea istoricului prețurilor. Platforme precum Pricy.ro oferă instrumente pentru urmărirea evoluției prețurilor produselor monitorizate. În funcție de produs și de datele disponibile, cumpărătorii pot vedea cum a variat prețul în timp și pot evalua dacă oferta din perioada campaniei este avantajoasă.

Consumatorii pot începe să urmărească de acum produsele pe care intenționează să le cumpere. O metodă simplă este să noteze prețul actual, să salveze pagina produsului sau să facă o captură de ecran, apoi să compare informațiile cu prețul afișat în timpul campaniei.

Înainte de a cumpăra, trebuie luate în calcul și costurile de livrare, disponibilitatea produsului, condițiile de retur și eventualele costuri asociate plății în rate. Cel mai mare procent de reducere afișat nu înseamnă automat și cel mai bun preț.

Calendarul Black Friday 2026 se va completa pe măsură ce retailerii anunță noi campanii și confirmă perioadele de desfășurare.