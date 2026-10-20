Trump șochează din nou: Rusia s-a comportat „destul de bine” în războiul din Ucraina

Președintele american Donald Trump a stârnit noi controverse după ce a declarat că Rusia s-a comportat „destul de bine” în privința Ucrainei și că nu ar fi făcut prea multe în conflict. Liderul de la Casa Albă l-a criticat, totodată, pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și a sugerat că acesta ar trebui să desemneze o altă persoană pentru negocierile privind încheierea războiului.

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Declarațiile lui Trump au fost făcute în contextul discuțiilor despre perspectivele unui acord de pace și despre rolul Statelor Unite în eforturile de oprire a conflictului declanșat de invazia rusă la scară largă din februarie 2022.

Poziția exprimată de președintele american contrastează cu amploarea atacurilor rusești asupra teritoriului ucrainean și cu distrugerile provocate de război. Declarațiile sale readuc în atenție incertitudinile legate de modul în care administrația de la Washington intenționează să exercite presiuni asupra Moscovei și Kievului pentru a ajunge la un acord.

Trump îi cere lui Zelenski să schimbe negociatorul

Trump a declarat luni, 19 octombrie, că președintele ucrainean ar trebui să ia în calcul desemnarea unei alte persoane care să negocieze în numele Kievului.

„Poate că a venit timpul ca Zelenski să lase pe altcineva să negocieze”, a afirmat liderul american.

Trump a susținut că războiul ar fi putut fi încheiat mai devreme dacă Zelenski ar fi urmat recomandările sale și a criticat abordarea liderului ucrainean în eforturile de oprire a conflictului.

Președintele american a afirmat că își dorește încheierea războiului și oprirea pierderilor de vieți omenești. Declarațiile sale nu oferă însă detalii despre condițiile concrete pe care Rusia și Ucraina ar trebui să le accepte pentru a ajunge la un acord.

Ce a spus Trump despre Rusia

Întrebat despre comportamentul Moscovei în războiul din Ucraina, președintele american a afirmat că Rusia s-a comportat „destul de bine” în privința conflictului și a adăugat că aceasta „nu a făcut mare lucru”.

Afirmația vine în contextul în care Rusia continuă războiul declanșat în februarie 2022 și desfășoară atacuri asupra teritoriului ucrainean. Declarația lui Trump reprezintă evaluarea sa asupra acțiunilor Moscovei, nu o constatare independentă privind amploarea operațiunilor militare rusești.

În același timp, Trump a declarat că Statele Unite continuă să împărtășească informații de intelligence cu Ucraina. El a mai spus că administrația sa ar putea lua în considerare prelungirea șederii ucrainenilor aflați în SUA în baza statutului de protecție temporară (TPS), până la încheierea războiului.

Relațiile dintre Washington și Kiev, sub presiune

Declarațiile președintelui american vin într-o perioadă de tensiuni între Washington și Kiev, inclusiv în privința sprijinului militar american și a strategiei de negociere cu Rusia.

Trump a criticat în repetate rânduri abordarea lui Zelenski în privința negocierilor de pace. În paralel, Ucraina continuă să depindă de sprijinul partenerilor occidentali pentru apărarea împotriva atacurilor rusești.

În acest context, propunerea ca Ucraina să schimbe persoana care conduce negocierile adaugă un nou punct de tensiune în relația dintre cei doi lideri. Nu rezultă însă din declarațiile citate că Kievul ar fi acceptat o asemenea schimbare.

Trump a susținut în repetate rânduri că dorește să pună capăt războiului, însă declarațiile sale privind responsabilitatea pentru continuarea conflictului și relația cu Moscova continuă să genereze controverse.