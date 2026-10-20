Un indicator rutier fals a păcălit sute de șoferi. Toate amenzile au fost anulate

Aproape 400 de șoferi au fost amendați în Germania după ce au fost surprinși de radar circulând cu viteză peste limita legală. Toate sancțiunile au fost însă anulate, după ce autoritățile au descoperit că un indicator rutier fals i-a indus în eroare. Poliția a deschis o anchetă și încearcă să identifice persoana care a montat semnul ilegal.

Un indicator rutier fals a păcălit sute de șoferi Foto: Pexels

Incidentul s-a produs în orașul Haldensleben, din Germania, pe strada Magdeburger Straße, una dintre principalele artere ale localității. O persoană necunoscută a instalat aici un indicator care indica o limită de viteză de 70 km/h, deși limita legală pe acel sector de drum era de 50 km/h.

Semnul fals părea montat în mod credibil, fiind fixat pe un suport și pe un tub. Acesta nu avea însă nicio valoare legală, iar radarul mobil a continuat să înregistreze depășirile de viteză în raport cu limita oficială de 50 km/h, potrivit Il Messaggero.

În doar trei zile, în perioada 4-6 septembrie, aproape 400 de șoferi au fost surprinși de aparatul radar și sancționați pentru depășirea vitezei legale.

Aproape 400 de amenzi, anulate în Germania

După ce a descoperit indicatorul neautorizat, administrația locală a decis să îl îndepărteze și să anuleze toate sancțiunile aplicate în intervalul respectiv.

Autoritățile nu au reușit să stabilească exact când a fost instalat semnul. De asemenea, nu au putut determina dacă fiecare șofer a avut posibilitatea să îl observe și să țină cont de limita de viteză afișată.

În aceste condiții, municipalitatea a decis să anuleze toate procedurile contravenționale aferente perioadei 4-6 septembrie, fără să facă diferențe între șoferi în funcție de viteza înregistrată.

Decizia i-a vizat inclusiv pe cei care au circulat cu peste 70 km/h, depășind astfel chiar și limita indicată de indicatorul fals, nu doar limita legală de 50 km/h.

Anularea sancțiunilor a însemnat și pierderea veniturilor pe care municipalitatea le-ar fi încasat din amenzi. Autoritățile au considerat însă că împrejurările în care au fost aplicate sancțiunile nu permiteau tratarea separată a cazurilor.

Poliția caută persoana care a montat indicatorul fals

Poliția germană a deschis o anchetă pentru uzurparea atribuțiilor publice și încearcă să identifice persoana care a instalat indicatorul.

Montarea ilegală a unui astfel de semn poate induce în eroare șoferii și poate afecta siguranța rutieră, mai ales atunci când limita de viteză afișată diferă de cea stabilită oficial.

Deocamdată, autorul nu a fost identificat, iar ancheta continuă pentru a stabili cine a montat indicatorul și în ce împrejurări a fost comisă fapta.