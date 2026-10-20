Kelemen Hunor: Guvernul Luca Niculescu va trece de votul Parlamentului. „Nu am nicio emoție”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, este convins că Guvernul condus de Luca Niculescu va obține votul de învestitură în Parlament. Liderul UDMR a afirmat că nu are emoții în privința rezultatului și a susținut că absența unor parlamentari liberali nemulțumiți nu va schimba scorul final.

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„Nu am nicio emoție, trece”, a declarat Kelemen Hunor, la Antena 3, referindu-se la votul pentru noul Executiv.

Întrebat despre poziția parlamentarilor PNL care contestă noul Guvern, liderul UDMR a spus că unii dintre aceștia ar putea lipsi de la vot, pentru a evita să voteze împotriva Executivului.

„Sunt câțiva, am înțeles, care nu vor veni la vot, ca să nu voteze împotrivă, dar nu schimbă în niciun fel scorul final”, a afirmat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor consideră că Executivului condus de Luca Niculescu ar trebui să i se acorde o perioadă de șase luni pentru a-și demonstra capacitatea de a guverna. El a subliniat că, în condițiile în care Guvernul nu va avea o majoritate parlamentară, adoptarea proiectelor și a ordonanțelor va depinde de negocierile cu celelalte partide.

„Va depinde enorm de mult cum va dialoga Luca Niculescu și miniștrii cu PNL, cu USR, cu UDMR, cu cei care nu sunt în guvern, fiindcă nu va avea majoritate”, a explicat liderul UDMR.

Potrivit acestuia, pentru fiecare proiect legislativ sau politică publică, Executivul va trebui să găsească sprijin în Parlament.

Kelemen Hunor a mai declarat că UDMR nu ar urma să depună sau să voteze o moțiune de cenzură până în aprilie-mai, dacă Guvernul își respectă angajamentele.

„Din punctul meu de vedere, cel puțin așa cum consider eu, trebuie să dăm o perioadă de șase luni de zile. Asta ar însemna că noi, până în aprilie, până în mai, nu depunem moțiune de cenzură, nu votăm moțiune de cenzură, dacă guvernul respectă angajamentele”, a precizat acesta.