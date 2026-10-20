Probleme majore la Revolut. Clienții nu își pot accesa conturile, iar unele plăți cu cardul sunt refuzate

Aplicația Revolut se confruntă marți dimineață cu probleme de funcționare în România și în mai multe țări. Unii utilizatori nu își pot accesa conturile, în timp ce alții reclamă că nu pot efectua transferuri sau că plățile cu cardul le sunt refuzate. Compania a confirmat întreruperea unor servicii și a anunțat că echipa tehnică lucrează pentru remedierea situației.

Revolut întâmpină probleme majore Foto: arhivă

Utilizatorii Revolut au întâmpinat probleme în accesarea aplicației și efectuarea operațiunilor bancare marți, 20 octombrie. Incidentul afectează clienți din România și din alte țări, inclusiv Marea Britanie.

Unii clienți nu reușesc să se autentifice în aplicație și primesc un mesaj de eroare care îi îndeamnă să încerce din nou mai târziu. Alții pot deschide aplicația, dar nu pot efectua anumite operațiuni.

Problemele raportate includ plăți cu cardul refuzate la comercianți și dificultăți la realizarea transferurilor de bani. Nu toți utilizatorii par să fie afectați în același mod.

Foto: captură Revolut

Ce spune Revolut despre problemele aplicației

Compania a confirmat existența unei întreruperi care afectează mai multe funcționalități și a transmis că lucrează pentru restabilirea serviciilor.

„În prezent, ne confruntăm cu o întrerupere a serviciului care afectează mai multe funcționalități, ceea ce poate duce la indisponibilitatea unor servicii”, a transmis Revolut pe contul său de asistență de pe platforma X.

Reprezentanții companiei au precizat că echipa tehnică lucrează pentru restabilirea funcționării complete cât mai repede posibil și și-au cerut scuze pentru inconvenientele provocate clienților.

Până la momentul publicării informațiilor citate de presa română, compania nu precizase cauza tehnică a incidentului și nici un termen exact pentru revenirea tuturor serviciilor la normal.

Ce probleme au întâmpinat clienții

Relatările utilizatorilor indică dificultăți în mai multe etape ale utilizării serviciului bancar. Printre problemele semnalate se numără:

imposibilitatea accesării aplicației și a contului;

refuzarea unor plăți cu cardul;

dificultăți la efectuarea transferurilor bancare;

indisponibilitatea temporară a unor funcționalități din aplicație.

Problemele au fost raportate și pe platforma Downdetector, unde utilizatorii semnalează întreruperi ale serviciilor online. Numărul raportărilor poate varia pe parcursul incidentului și nu reprezintă neapărat numărul total al clienților afectați.

Deocamdată, nu există suficiente informații publice pentru a stabili cu exactitate câți utilizatori sunt afectați sau dacă toate serviciile Revolut au fost întrerupte simultan.

Revolut are peste 5 milioane de clienți în România

Incidentul afectează o aplicație financiară utilizată pe scară largă în România. Revolut a depășit pragul de 5 milioane de clienți persoane fizice pe piața locală la sfârșitul lunii septembrie 2026, potrivit informațiilor publicate de presa economică.

Pentru clienții care folosesc Revolut drept principalul cont bancar, întreruperile pot crea dificultăți imediate, mai ales atunci când nu pot efectua plăți la comercianți sau nu pot transfera bani.

În cazul în care o tranzacție este refuzată, utilizatorii pot verifica dacă problema persistă și pot utiliza, dacă au la dispoziție, o altă metodă de plată până la restabilirea serviciului.

Compania nu a comunicat, în informațiile citate, dacă incidentul va avea consecințe asupra tranzacțiilor deja procesate sau dacă utilizatorii vor beneficia de măsuri compensatorii.