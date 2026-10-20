 Wiz Khalifa, mai aproape de anularea condamnării la 9 luni de închisoare. Decizia instanței din România | adevarul.ro
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Wiz Khalifa, mai aproape de anularea condamnării la 9 luni de închisoare. Decizia instanței din România

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Rapperul american Wiz Khalifa a trecut de prima etapă a demersului prin care încearcă să scape de condamnarea definitivă la nouă luni de închisoare cu executare, primită în România pentru deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu. Curtea de Apel București a admis marți, 20 octombrie, în principiu, o parte din contestația în anulare formulată de artist și a stabilit următorul termen pentru 29 octombrie, la ora 13:00.

Rapperul american Wiz Khalifa a trecut de prima etapă a demersului.
Rapperul american Wiz Khalifa a trecut de prima etapă a demersului. Foto: Facebook

Decizia nu anulează condamnarea și nu înseamnă că rapperul va fi judecat din nou. Instanța a acceptat doar să analizeze mai departe unul dintre motivele invocate în contestația sa.

Potrivit minutei instanței, judecătorii au admis în principiu contestația întemeiată pe articolul 426 litera a) din Codul de procedură penală. În schimb, cererea formulată pe un alt temei, prevăzut de articolul 426 litera h), a fost respinsă ca inadmisibilă.

Încheierea pronunțată marți este definitivă în această etapă și nu poate fi atacată.

Wiz Khalifa încearcă să anuleze condamnarea definitivă

Artistul, judecat în România sub numele său real Thomaz Cameron Jibril, contestă decizia penală pronunțată la 18 decembrie 2025 de Curtea de Apel Constanța. Atunci, rapperul a fost condamnat definitiv la nouă luni de închisoare cu executare pentru deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu.

Dosarul a pornit în urma unui incident petrecut la festivalul Beach, Please! în Costinești, unde Wiz Khalifa a fumat canabis pe scenă. Ulterior, artistul a fost trimis în judecată de DIICOT Constanța.

Contestația în anulare este o cale extraordinară de atac prin care poate fi cerută desființarea unei hotărâri definitive, în anumite condiții prevăzute de lege. Admiterea în principiu permite trecerea la analiza cererii, fără ca instanța să fi stabilit deja că aceasta este întemeiată.

La termenul din 29 octombrie, Curtea de Apel București urmează să analizeze contestația admisă în principiu. Dacă judecătorii o vor considera întemeiată, ar putea dispune desființarea hotărârii atacate și rejudecarea apelului. Până la o eventuală decizie în acest sens, condamnarea definitivă rămâne în vigoare.

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