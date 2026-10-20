Minerii au refuzat să iasă din subteran după ce și-au văzut fluturașii de salariu. Revoltă la o mină din județul Hunedoara

Nemulțumiți de salariile primite după transferul la o altă exploatare, mai mulți mineri au refuzat să iasă din subteran, marți dimineață, 20 octombrie. Protestul a izbucnit după ce angajații au constatat că veniturile lor sunt diferite față de cele pe care le primeau la mina unde au lucrat anterior.

Mina Vulcan Foto: Gazeta de dimineață

Minerii din schimbul de noapte de la Mina Vulcan, din județul Hunedoara, ar fi trebuit să iasă la suprafață după ora 06:00, însă au refuzat să încheie activitatea în semn de protest, potrivit informațiilor publicate de Gorjtv.

Situația a afectat și schimbul I. O parte dintre angajații care au intrat în mină la ora 06:00 nu au mai ajuns la locurile de muncă, pe fondul protestului declanșat de colegii lor.

Aproximativ 50 de mineri au fost transferați de la Lupeni la Vulcan

Protestul are loc în rândul angajaților transferați de la Mina Lupeni la Mina Vulcan, în urma procesului de închidere a exploatării de la Lupeni. Aproximativ 50 de mineri au solicitat transferul pentru a-și putea continua activitatea și pentru a-și completa stagiul de cotizare necesar pensionării.

Nemulțumirile au apărut după ce angajații au primit primele fișe de plată la noul loc de muncă. Aceștia au constatat diferențe între veniturile încasate la Mina Vulcan și salariile pe care le primeau la Mina Lupeni, inclusiv în cazul unor funcții comparabile.

Diferențele salariale sunt puse pe seama aplicării grilei de salarizare de la Mina Vulcan, situație care a generat nemulțumiri în rândul angajaților transferați.

Minerii reclamă discrepanțele dintre salariile primite la cele două exploatări și solicită clarificarea modului în care sunt calculate veniturile după transfer.