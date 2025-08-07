Breaking Un copil de 9 și un bărbat s-au electrocutat într-o piscină gonflabilă, în județul Sibiu. Două elicopere SMURD intervin

Un copil şi un bărbat s-au electrocutat, joi, 7 august, într-o piscină din localitatea Cârţa, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu.

Echipaje ale ISU şi SAJ au intervenit de urgență la fața locului pentru a-i resuscita pe cei doi, fiind solicitate două elicoptere SMURD în sprijin.

„Astăzi, prin apel 112, poliţiştii din cadrul IPJ Sibiu au fost sesizaţi despre faptul că în localitatea Cârţa, două persoane, un adult şi un copil, s-ar fi electrocutat în timp ce se aflau într-o piscină. Din primele cercetările efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că un bărbat de 43 de ani şi un minor de 9 ani, cetăţeni străini, s-ar fi aflat într-o piscină gonflabilă, iar din cauze care urmează a fi stabilite, s-ar fi electrocutat”, a transmis ISU Sibiu.

Știre în curs de actualizare...