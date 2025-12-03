Video Bărbatul care i-a strigat „Marş la Moscova” lui Călin Georgescu: „Nu sunt PSD-ist sau USR-ist. Sunt Unionist”. De ce îl acuză pe George Simion

Adrian Băzăvan, bărbatul care l-a confruntat public pe Călin Georgescu la Alba Iulia, de Ziua Națională, mărturisește că este „unionist” și îi acuză pe liderul AUR, George Simion, și pe alți membri AUR că „au înșelat zeci de mii de tineri de pe ambele maluri ale Prutului”.

„Nu sunt PSD-ist sau USR-ist. Sunt Unionist Am voluntariat odată cu trădătorii simion, dungaciu, lulea și neamtu, în Acțiunea 2012. Aceștia au distrus mișcarea unionistă și au înșelat zeci de mii de tineri de pe ambele maluri ale Prutului. Basarabia e România rămâne a noastră, a tuturor! Nu poate fi capturată din nou de sclavii rusiei” a scris Adrian Băzăvan, miercuri, într-un mesaj postat pe Facebook și Instagram.

L-a înfruntat pe Călin Georgescu, de Ziua Națională

Adrian Băzăvan este bărbatul care i-a strigat „Marş la Moscova” lui Călin Georgescu, la Alba Iulia, de Ziua Națională.

Într-un interviu acordat „Adevărul”, Băzăvan a explicat că a ales să protesteze în aceastǎ manierǎ considerând cǎ Georgescu a încercat să confişte politic sărbătoarea de la Alba Iulia dedicată Marii Uniri.

„Pentru că suntem la Alba Iulia de Ziua Națională a României. Și regula de aur aici este că în această zi de unitate națională nu vin politicieni cu sloganurile lor în care nu credem cu toții. De fapt, în sloganurile lui Călin Georgescu crede o minoritate. Este o zi în care vorbim de Marea Unire din 1918. Au venit să zică sloganurile lor politice. Bun, atunci și eu, în aceeași manieră, civilizat și calm, mi-am exprimat și eu opinia alături de ei. Opinia mea fiind că Călin Georgescu nu este nici președintele ales de nimeni, ci este un trădător de țară, vândut Moscovei, vândut Rusiei, care vrea să facă rău românilor. (...)”, a declarat Băzăvan pentru „Adevărul”.

„Rusia este țara care ne-a furat pământul”

Întrebat de ce îl consideră nociv pentru România pe Călin Georgescu, Adrian Băzăvan a explicat că, în opinia sa, acesta este vândut intereselor rusești, iar partidele care îl susțin sunt, la rândul lor, aliniate acestora.

„În momentul în care el vorbește de înțelepciunea rusească, în momentul când cei care îl susțin, cum au fost AUR și POT, votează în Parlament împotriva doborârii dronelor rusești inamice care intră pe teritoriul românesc, când ei susțin să nu se înarmeze România, deși la granița noastră se află un război, tot ce susțin ei este portavocea Moscovei. Tot ceea ce spun ei este în interesul Rusiei. Iar Rusia nu e o țară ca oricare alta. Este țara care ne-a furat pământul, ne-a omorât bărbații, ne-a violat femeile, ne-a împărțit în două state românești și în continuare ocupă cel de-al doilea stat românesc, de care Călin Georgescu nu vorbește niciodată, ci dă interviuri acolo jurnaliștilor care sunt pro-ruși. E timpul să mai ridicăm și gura, nu să stăm cu toții să ascultăm mizeriile pe care le debitează ei când ne confiscă simbolurile naționale”, a subliniat Băzăvan.

Adrian Băzăvan conduce organizația „Lupii tricolori”

Potrivit lui Adrian Băzăvan, organizația pe care o conduce, „Lupii tricolori”, își propune să promoveze patriotismul în rândul tinerilor și încrederea în instituțiile fundamentale.

„Este o asociație și o firmă. Noi nu facem politică, cum fac alții, care zic că sunt patrioți. Noi promovăm dragostea de țară ca o mișcare culturală prin muzică, haine, modă, concerte, evenimente, astfel încât să facem dragostea de țară, s-o aducem și pe limba tinerilor. Poate că armata, Biserica și alte instituții care își fac treaba mai mult sau mai puțin nu au timp să comunice foarte bine pe limba tinerilor”, a afirmat Adrian Băzăvan, în interviul acordat pentru „Adevărul”.

Amintim că Adrian Băzăvan a depus plângere la scurt timp după ce a fost agresat de susţinătorii lui Georgescu.

În acest caz a fost deschis un dosar penal care vizează comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, cercetările continuând pentru stabilirea stării de fapt.

Cine sunt „Lupii Tricolori”

„Lupii Tricolori” este o organizație civică relativ nouă. A devenit vizibilă atât în mediul online, cât și în spațiul public printr-un mesaj patriotic puternic, centrat pe valorile naționale și pe simboluri precum tricolorul. Membrii grupului promovează un patriotism activ, care nu se limitează la festivități, ci presupune implicare civică și apărarea interesului național.

Identitatea grupului este construită în jurul conceptului de haită și frăție, subliniind solidaritatea românească și sprijinul pentru armată, „Lupii Tricolori” prezentându-se ca o comunitate cu responsabilitate civică, implicată în acțiuni publice, evenimente tematice, activități sportive și militare.

Grupul „Lupii Tricolori” promovează valori precum respectul pentru simbolurile statului, opoziția față de influențele externe ostile României (în special Rusia) și criticarea politicienilor considerați anti-naționali. În mediul online, membrii săi avertizează constant asupra riscurilor reprezentate de persoane sau acțiuni considerate favorabile Kremlinului, afirmând explicit: „Prietenii Rusiei sunt dușmanii României”.

În ciuda faptului că se prezintă ca o organizație civică și nu politică, „Asociația Lupii Tricolori” este înregistrată oficial la Ministerul Justiției până în 2026, ceea ce sugerează o intenție de instituționalizare și consolidare a structurii organizației.

Grupul a fost implicat și în acțiuni civice cu miză politică, precum solicitarea trimiterii Procurorului General pentru investigarea senatoarei Diana Șoșoacă, considerată un actor care acționează împotriva intereselor României în contextul vizitei sale în Rusia.