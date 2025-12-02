Video Bărbatul care a strigat „Marş la Moscova” către Călin Georgescu a depus o plângere în care susține că a fost agresat

Bărbatul care a strigat „Marș la Moscova” către Călin Georgescu în timpul evenimentului de 1 decembrie de la Alba Iulia reclamă că a fost agresat de susținători ai acestuia. El a pus pe rețelele sociale și un videoclip cu valul de ură primit în online după reacția sa.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Alba, bărbatul a sesizat autoritățile pe 1 decembrie, în jurul orei 10:00, afirmând că a fost „îmbrâncit și bruscat” de mai multe persoane necunoscute. În urma plângerii, polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.

„La data de 1 Decembrie 2025, în jurul orei 10:00, poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Alba Iulia au fost sesizaţi de către un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din municipiul Ploieşti, cu privire la faptul că, în timp ce se afla pe strada Unirii, din municipiul Alba Iulia, ar fi fost îmbrâncit şi bruscat de mai multe persoane necunoscute”, a transmis, luni, IPJ Alba.

Surse citate de News.ro au confirmat că reclamantul este Adrian Băzăvan, activist civic care a lucrat în trecut în Guvern și la Comisia Europeană. Acesta este cel care a mers la Alba Iulia cu mesajul „Marș la Moscova”, adresat lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024.

După incident, bărbatul a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care susține că a fost agresat pentru că și-a exprimat opinia critică la adresa lui Georgescu.

„Am fost bătut si lovit pentru că am îndrăznit să-mi exprim opinia, civilizat: Călin Georgescu este un securist, trădător de ţară. El manipulează oameni buni, prin minciuni gogonate. După ce îşi ia banii la plic, de 10 ani la Viena. Scopul? Să distrugă România. Marş la Moscova!”, a scris acesta pe Facebook, luni, 1 decembrie.

Marți, el a publicat și capturi de ecran cu o parte dintre mesajele pline de ură primite de la susținătorii lui Georgescu: „După loviturile de ieri, am mai primit și sute de jigniri, injurii și amenințări cu bătaia și coma. Pentru ca am îndrăznit să îmi exprim opinia și să mă opun confiscării tricolorului de către un politician.”

Călin Georgescu a ajuns cu întârziere la Monumentul Unirii, unde anunțase că se va întâlni cu simpatizanții săi. Nu a făcut declarații publice, fiind însoțit de bodyguarzi. În momentul în care Adrian Băzăvan a strigat „Marș la Moscova!”, mai mulți susținători ai lui Georgescu l-au bruscat, acuzându-l că este instigator și cerându-i să părăsească zona.

„Vă păcălește și vă manipulează!”, le-ar fi spus acesta simpatizanților.