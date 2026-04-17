Vineri, 17 Aprilie 2026
Adevărul
Nicușor Dan, pus la zid de propriii votanți: „Ați răspuns criticilor cu aroganță”. Scrisoarea adresată de societatea civilă

Mai multe organizații din societatea civilă au transmis vineri, 17 aprilie, o scrisoare deschisă către Nicușor Dan, criticând modul în care președintele își exercită mandatul.

Nicușor Dan/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea
„Domnule Președinte,

Organizațiile și grupurile civice semnatare vă adresează această scrisoare deschisă, profund îngrijorate de direcția în care ați ales să vă exercitați mandatul – un mandat câștigat pe baza unui angajament clar față de cetățeni, într-un context politic deja puternic radicalizat.

Într-o democrație funcțională, relația dintre votant și politician se întemeiază pe un veritabil contract social. Este o relație mutuală, în care cetățenii aleg să susțină un candidat în baza unor clauze explicite – promisiunile publice. Acestea nu sunt simple declarații de campanie, ci obligații morale și politice”, se arată în scrisoarea publicată de organizația Inițiativa România pe Facebook.

Semnatarii atrag atenția că solicitările lor, la care șeful statului „a făcut referire cu ironie”, nu sunt revendicări arbitrare, ci vizează exclusiv propriile sale angajamente.

„Ați fost ales pe un val de speranță: promisiunea unui stat funcțional, fără ingerințe politice, a unei justiții independente și a unor reforme administrative și electorale autentice. Astăzi, la aproape un an de la preluarea mandatului, suntem obligați să constatăm nu doar că aceste obiective nu au fost atinse, ci că acțiunile dumneavoastră susțin în continuare status quo-ul.”

De asemenea, Nicușor Dan este acuzat că a răspuns criticilor „nu cu argumente, ci cu aroganță”, și „nu cu responsabilitate, ci printr-o mimare a cinismului specific” a celor pe care a promis că „îi va combate”.

Societatea civilă: „Ați tratat cu superioritate oameni care au susținut activ schimbarea în bine”

„Mai grav, ați tratat cu superioritate oameni care au susținut activ schimbarea în bine, care și-au asumat costuri reale pentru a vă susține și care v-au acordat încredere în baza programului pe care dumneavoastră vi l-ați asumat.”

Semnatarii acuză că deciziile președintelui arată o continuitate a practicilor din mandatul fostului președinte Klaus Iohannis, care ar fi afectat încrederea publică și ar fi tolerat corupția.

De asemenea, ei critică numirea Lia Savonea la șefia Înaltei Curți de Casație și Justiție, considerând-o un semnal negativ pentru independența justiției și o decizie care contrazice promisiunile asumate.

„Mai mult, numirea șefilor de parchete a fost însoțită de o pledoarie amplă în favoarea unor magistrați a căror activitate în trecut nu este doar lipsită de rezultate și profesionalism, ci care au sabotat însuși actul de justiție.

În schimb, am observat o tăcere asurzitoare în contextul în care mai mulți magistrați au semnalat public, recent, disfuncționalități grave din sistemul judiciar, susținute de dovezi și informații din interior.

Aceștia și-au asumat riscuri reale, expunându-se în fața unui sistem judiciar represiv față de vocile critice, în speranța unei implicări din partea dumneavoastră în sprijinul unei justiții funcționale, echitabile și reformate.”

„Poziționarea României a devenit oscilantă și lipsită de coerență strategică”

Semnatarii acuză o slăbire a luptei anticorupție, prin eliberări și anulări de pedepse, și critică lipsa unei reacții ferme din partea lui Nicușor Dan.

De asemenea, ei invocă probleme în gestionarea amenințărilor de tip război hibrid și spun că autoritățile au reacționat lent și neclar.

„În plan extern, poziționarea României a devenit oscilantă și lipsită de coerență strategică, fiind prea des aliniată unor oportunități de moment, în detrimentul interesului național pe termen lung.

Nicușor Dan spune că „este posibil să avem un guvern minoritar”. Scenariile aflate pe masă

Numirile recente în fruntea parchetelor generale – persoane asupra cărora planează suspiciuni serioase de incompetență sau conexiuni cu rețele de interese – consolidează această direcție. Ele nu pot fi justificate nici prin criterii de profesionalism, nici prin cele de integritate.”

„Ați demonstrat o decuplare profundă de la electoratul care v-a susținut”

La finalul scrisorii, semnatarii îi reproșează lui Nicușor Dan că s-a îndepărtat de promisiunile făcute și de electoratul care l-a votat, și consideră că mandatul său este compromis.

„Prin deciziile și atitudinea dumneavoastră recentă, ați demonstrat nu doar o abatere de la promisiuni, ci o decuplare profundă de la electoratul care v-a susținut. Ați ales să minimalizați această ruptură, în loc să o corectați.

Votul primit nu a fost unul de încredere oarbă, ci un mandat condiționat de reforme reale și de respectarea angajamentelor asumate. Astăzi, acest mandat este grav compromis.

La fel ca predecesorul dumneavoastră, riscați să rămâneți în istorie nu ca un reformator, ci ca un continuator al unui sistem pe care ați promis că îl veți destructura.”

Semnatarii avertizează că vor monitoriza și sancționa public deciziile președintelui Nicușor Dan și îl acuză că, dacă nu reformează sistemul, va fi considerat parte a acestuia.

Scrisoarea a fost semnată de:

  1. Federația Inițiativa Timișoara
  2. Valea Jiului Society
  3. Corupția ucide
  4. Agent Green
  5. Reset
  6. Codrii Iașilor
  7. Grupul de Inițiativă Civică „În Stradă”
  8. Asociația Civică Tineri Liberi din Timișoara
  9. Societatea Timișoara
  10. Freedom House România
  11. #activAG Pitești
  12. Asociația Împreună pentru A8
  13. Activism Civic Craiova
  14. Brașov Community
  15. Rezistența Civică Galați
  16. VeDem Just - Voci pentru Democrație și Justiție
  17. Inițiativa România
  18. Asociația Civică
  19. Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei
  20. Centrul pentru Inovare Publică
  21. Asociația Respiro Human Rights Research Centre
  22. Declic
  23. Miliția Spirituală
  24. Bankwatch România
  25. Asociația dexonline

„E ca și cum ai avea o bombă atomică.” Iranul își arată principalul atu în fața lumii, după ce a fost atacat de SUA (Financial Times)
digi24.ro
image
Cum va arăta noul model electric Dacia, surprins pentru prima dată în teste. Va costa sub 18.000 de euro. FOTO
stirileprotv.ro
image
Cum au scăpat cu viață cei 300 de mercenari români luați prizonieri în Congo. Cu ce argumente a negociat, în limba franceză, un fost luptător în Legiune
gandul.ro
image
Furtuni violente vineri și sâmbătă. Ce județe sunt în pericol
mediafax.ro
image
Cel mai mare combinat siderurgic din România, din nou la vânzare. Care este prețul de pornire pentru Liberty Galați
fanatik.ro
image
Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă”
libertatea.ro
image
Cum se consumă corect agheasma mică în Vinerea Luminată, de Izvorul Tămăduirii. Explicațiile preoților
digi24.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
A rămas fără un picior din cauza unei felii de tort! Povestea tragică a unui star ajuns ospătar: ”Am vrut să mor”
digisport.ro
image
Un ciclon lovește puternic România, iar apoi în țara noastră va ajunge un val de aer polar: Vremea o va lua razna pe în a doua jumătate a lunii aprilie
stiripesurse.ro
image
„NATO 3.0”. Omul trimis de Hegseth la reuniunea aliaților a anunțat planul SUA pentru Europa: „Pregătiți-vă să apărați continentul”
antena3.ro
image
Momentul în care un bărbat dă foc unei mașini parcate lângă o instalație de gaz, pe o stradă din Făgăraș
observatornews.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
cancan.ro
image
În ce județe pensiile nu se pot plăti? Cifrele arată că sistemul de pensii e în colaps în umătate din România
newsweek.ro
image
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
prosport.ro
image
Ce nu trebuie să-i spui lui ChatGPT dacă ai probleme cu legea: discuțiile tale pot ajunge probe în instanță
playtech.ro
image
Ce s-a întâmplat între Gâlcă și Alex Dobre la primul antrenament al Rapidului după scandal. Ultim avertisment de față cu tot lotul! Exclusiv
fanatik.ro
image
AUR coboară la 37%, minimul după prezidențiale. Analist: „Extrema dreaptă-balamuc e în declin. George Simion este un semnal de alarmă pentru noi toți”
ziare.com
image
Două iranience au rupt tăcerea, după ce au ”trădat” și au făcut ”gestul interzis”
digisport.ro
image
Noua lege a salarizării bugetarilor: 3 scenarii pe masa Coaliției de guvernare
stiripesurse.ro
image
Asigurare medicală, bunuri sau credite comune. Cum oferă protecție legalizarea parteneriatului civil
cotidianul.ro
image
Andreea Popescu e fiartă pe Dan Alexa. Ea pune presiuni uriașe asupra lui pentru o relație asumată. Face naveta la Timișoara. Detalii BOMBĂ au ieșit la iveală!
romaniatv.net
image
S-a plănuit asasinarea lui Nicușor Dan. Polițiștii au început căutările celui care și-a anunțat intenția de a-i face rău președintelui
mediaflux.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Nadia Comăneci, una dintre puținele eroine ale României. Bătută, abuzată de Nicu Ceaușescu, s-a târât prin noroc și gheață ca să fugă din țară
actualitate.net
image
Astăzi se împlinesc 146 de ani de la înființarea Băncii Naționale a României. Cum a luat naștere instituția-cheie a economiei românești
click.ro
image
Descoperirea inedită făcută de doi vloggeri români într-o țară din apropiere de România: „N-am mai văzut în viața mea așa ceva”
click.ro
image
Astrele au decis! Două zodii vor avea un destin spectaculos începând cu luna mai. Acești nativi dau lovitura pe toate planurile și trăiesc iubiri de basm
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Prințul Harry și Prințesa Diana foto Profimedia jpg
„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian
okmagazine.ro
ChatGPT Image Apr 16, 2026, 01 59 41 PM png
Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie 2026 dă startul la curaj, decizii și începuturi noi
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
