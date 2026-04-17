Nicușor Dan, pus la zid de propriii votanți: „Ați răspuns criticilor cu aroganță”. Scrisoarea adresată de societatea civilă

Mai multe organizații din societatea civilă au transmis vineri, 17 aprilie, o scrisoare deschisă către Nicușor Dan, criticând modul în care președintele își exercită mandatul.

„Domnule Președinte,

Organizațiile și grupurile civice semnatare vă adresează această scrisoare deschisă, profund îngrijorate de direcția în care ați ales să vă exercitați mandatul – un mandat câștigat pe baza unui angajament clar față de cetățeni, într-un context politic deja puternic radicalizat.

Într-o democrație funcțională, relația dintre votant și politician se întemeiază pe un veritabil contract social. Este o relație mutuală, în care cetățenii aleg să susțină un candidat în baza unor clauze explicite – promisiunile publice. Acestea nu sunt simple declarații de campanie, ci obligații morale și politice”, se arată în scrisoarea publicată de organizația Inițiativa România pe Facebook.

Semnatarii atrag atenția că solicitările lor, la care șeful statului „a făcut referire cu ironie”, nu sunt revendicări arbitrare, ci vizează exclusiv propriile sale angajamente.

„Ați fost ales pe un val de speranță: promisiunea unui stat funcțional, fără ingerințe politice, a unei justiții independente și a unor reforme administrative și electorale autentice. Astăzi, la aproape un an de la preluarea mandatului, suntem obligați să constatăm nu doar că aceste obiective nu au fost atinse, ci că acțiunile dumneavoastră susțin în continuare status quo-ul.”

De asemenea, Nicușor Dan este acuzat că a răspuns criticilor „nu cu argumente, ci cu aroganță”, și „nu cu responsabilitate, ci printr-o mimare a cinismului specific” a celor pe care a promis că „îi va combate”.

Societatea civilă: „Ați tratat cu superioritate oameni care au susținut activ schimbarea în bine”

„Mai grav, ați tratat cu superioritate oameni care au susținut activ schimbarea în bine, care și-au asumat costuri reale pentru a vă susține și care v-au acordat încredere în baza programului pe care dumneavoastră vi l-ați asumat.”

Semnatarii acuză că deciziile președintelui arată o continuitate a practicilor din mandatul fostului președinte Klaus Iohannis, care ar fi afectat încrederea publică și ar fi tolerat corupția.

De asemenea, ei critică numirea Lia Savonea la șefia Înaltei Curți de Casație și Justiție, considerând-o un semnal negativ pentru independența justiției și o decizie care contrazice promisiunile asumate.

„Mai mult, numirea șefilor de parchete a fost însoțită de o pledoarie amplă în favoarea unor magistrați a căror activitate în trecut nu este doar lipsită de rezultate și profesionalism, ci care au sabotat însuși actul de justiție.

În schimb, am observat o tăcere asurzitoare în contextul în care mai mulți magistrați au semnalat public, recent, disfuncționalități grave din sistemul judiciar, susținute de dovezi și informații din interior.

Aceștia și-au asumat riscuri reale, expunându-se în fața unui sistem judiciar represiv față de vocile critice, în speranța unei implicări din partea dumneavoastră în sprijinul unei justiții funcționale, echitabile și reformate.”

„Poziționarea României a devenit oscilantă și lipsită de coerență strategică”

Semnatarii acuză o slăbire a luptei anticorupție, prin eliberări și anulări de pedepse, și critică lipsa unei reacții ferme din partea lui Nicușor Dan.

De asemenea, ei invocă probleme în gestionarea amenințărilor de tip război hibrid și spun că autoritățile au reacționat lent și neclar.

„În plan extern, poziționarea României a devenit oscilantă și lipsită de coerență strategică, fiind prea des aliniată unor oportunități de moment, în detrimentul interesului național pe termen lung.

Nicușor Dan spune că „este posibil să avem un guvern minoritar”. Scenariile aflate pe masă

Numirile recente în fruntea parchetelor generale – persoane asupra cărora planează suspiciuni serioase de incompetență sau conexiuni cu rețele de interese – consolidează această direcție. Ele nu pot fi justificate nici prin criterii de profesionalism, nici prin cele de integritate.”

„Ați demonstrat o decuplare profundă de la electoratul care v-a susținut”

La finalul scrisorii, semnatarii îi reproșează lui Nicușor Dan că s-a îndepărtat de promisiunile făcute și de electoratul care l-a votat, și consideră că mandatul său este compromis.

„Prin deciziile și atitudinea dumneavoastră recentă, ați demonstrat nu doar o abatere de la promisiuni, ci o decuplare profundă de la electoratul care v-a susținut. Ați ales să minimalizați această ruptură, în loc să o corectați.

Votul primit nu a fost unul de încredere oarbă, ci un mandat condiționat de reforme reale și de respectarea angajamentelor asumate. Astăzi, acest mandat este grav compromis.

La fel ca predecesorul dumneavoastră, riscați să rămâneți în istorie nu ca un reformator, ci ca un continuator al unui sistem pe care ați promis că îl veți destructura.”

Semnatarii avertizează că vor monitoriza și sancționa public deciziile președintelui Nicușor Dan și îl acuză că, dacă nu reformează sistemul, va fi considerat parte a acestuia.

Scrisoarea a fost semnată de: