USR, împotriva lui Nicușor Dan. Partidul care l-a susținut în alegeri critică numirile președintelui din Justiție: „Îngrijorările societății civile sunt reale”

USR a transmis miercuri, 8 aprilie, că împărtășește dorința președintelui Nicușor Dan „de a dinamiza activitatea parchetelor”, însă critică modul în care s-au făcut numirile.

„Împărtășim dorința președintelui de a dinamiza activitatea parchetelor, mai ales în privința dosarelor mari de corupție și de evaziune fiscală.

Oamenii trebuie să înceapă să aibă mai mare încredere în justiție, iar încrederea începe de la felul în care este condusă. Tocmai de aceea, considerăm ca aceste numiri ar fi trebuit însoțite de un proces care să inspire fără echivoc încredere și transparență”, precizează partidul.

USR spun că sunt „în dezacord cu opinia domnului președinte că aceste numiri nu au marca PSD pe ele.”

„Un proces prezintă atâta încredere cât oamenii care îl conduc. Domnul Marinescu, ministru PSD, a condus un proces viciat care nu a prezentat încredere multor procurori onești din sistem.

Îngrijorările societății civile sunt reale. Avertismentele au venit de la procurori onești din interiorul sistemului. Au venit de la CSM. Au venit de la ONG-uri anticorupție. Au venit de la oameni care au protestat în piețe în momente-cheie din ultimii zeci ani și au stat pentru o justiție independentă.”

USR spune că noii șefi ai parchetelor trebuie să demonstreze în următoarele luni, prin rezultate concrete, că merită funcțiile și că pot contrazice criticile apărute. În același timp, partidul transmite că va rămâne vigilent și va continua să apere o justiție orientată către cetățeni, nu către interesele privilegiaților.

La începutul conferinței de presă de miercuri, 8 aprilie, Nicușor Dan a anunțat că a semnat decretele pentru numirea șefilor marilor parchete. Doar candidatura lui Gill Julien Grigore Iacobici, propus pentru funcția de adjunct al DIICOT, a fost respinsă.