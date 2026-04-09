search
Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Iulian Fota, expert în securitate, vine la Interviurile Adevărul, de la ora 14:00

Crin Antonescu, critici virulente la adresa mișcării „rezist” și reacțiilor față de Nicușor Dan: „Există posibilitatea ca mulți membri ai haitei să turbeze”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Crin Antonescu lansează un atac dur la adresa unor segmente din societatea civilă și a susținătorilor mișcării „#rezist”, pe care îi acuză de ipocrizie, radicalism și influență nocivă asupra vieții publice.

Crin Antonescu. FOTO: Inquam Photos/George Călin
În postarea intitulată „Turbarea haitei” și publicată pe Facebook, Antonescu susține că o parte dintre cei pe care îi asociază lui Traian Băsescu și ulterior lui Klaus Iohannis s-ar fi considerat „o elită iluminată”, menită să ghideze România pe direcția reformei și a luptei anticorupție.

„Le intrase în cap că sunt un grup de aleși, o unitate de elită, un grup de inițiați/ iluminați care călăuzesc conducătorii României pe drumul neabătut al “Reformei”, al “luptei împotriva corupției”, al “democrației”. Nu i-au clintit din “convingeri” nici mizeriile abominabile ale binomului SRI-DNA (suficiente pentru a anula orice pretenție de stat de drept), nici destăinuirile eroului lor despre “statul mafiot” al cărui șef era, nici dovedirea oficială a aceluiași Băsescu ca turnător ordinar al Securității comuniste”, afirmă Antonescu, criticând ceea ce el descrie drept o cultură a justificării abuzurilor „în numele cauzei”.

Critici la adresa reacțiilor față de Nicușor Dan

Un punct important al mesajului îl reprezintă reacțiile apărute după deciziile recente ale președintelui Nicușor Dan, în special în ceea ce privește numirea unor procurori. Antonescu consideră că nemulțumirea unor susținători ar demonstra o atitudine de tip „sectă”.

„Și, deodată, hop! , tragedia “trădării” lui Nicușor! Nicușor nu-i reprezintă. Nicușor nu livrează. Nicușor nu e Băsescu. Toată uriașa criză internațională, toată suferința de zi cu zi a milioane de români săraci și ai nimănui, toată jalea din sistemul de educație, totul pălește sau chiar nu există în fața faptului că Nicușor al lor a numit niște procurori care nu sunt ai lor”, scrie Antonescu, sugerând că o parte dintre susținători ar fi dezamăgiți că actualul președinte nu acționează conform așteptărilor lor.

Cu toate acestea, fostul lider liberal afirmă că vede în decizia lui Nicușor Dan „un prim gest prezidențial sănătos”, subliniind că șeful statului nu ar trebui să fie „captivul unei secte sau haite”, indiferent de susținerea electorală primită.

„Indiferent de motivele alegerii sale, un mesaj e corect și binevenit: Președintele (oricine ar fi el) nu este captivul unei secte sau haite, sub motivul că membrii acesteia l-au votat. Da, există posibilitatea, așa cum vedem, ca mulți membri ai haitei să turbeze. Dar, nici o grijă, domnule Președinte, după ce vor consuma febril și iluzia că dl. Bolojan e noul “imam ascuns” al basismului nemuritor, se vor întoarce, scheunând, la gardul Cotrocenilor”, a scris Antonescu.

Un discurs critic la adresa climatului social și politic

În mesajul său, Antonescu descrie în termeni duri evoluția societății românești, acuzând polarizarea, lipsa de repere și radicalizarea discursului public.

El susține că extremismul unor grupuri „generează un alt extremism, mai masiv”, avertizând asupra consecințelor asupra climatului social și politic.

„Extremismul lor de doi lei generează, în fiecare zi, un alt extremism, mai adânc, mai masiv, mai grav”, se arată în postare.

Precizări finale și delimitări menționate de Antonescu

În finalul postării, Crin Antonescu face o nuanțare, afirmând că observațiile sale nu se aplică tuturor celor care au criticat deciziile președintelui. Acesta îi menționează explicit pe jurnaliștii Cristian Tudor Popescu și Andreea Pora, despre care spune că nu pot fi asociați cu grupurile vizate de criticile sale.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

