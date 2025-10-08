Avertizare MAE pentru românii care merg în Bulgaria: restricții de circulație din cauza ploilor abundente. Zonele afectate

Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria că, din cauza ploilor abundente, sunt posibile restricţii de circulaţie în mai multe regiuni ale țării vecine.

Potrivit datelor transmise de Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie din Bulgaria, pentru ziua de 8 octombrie au fost emise mai multe coduri de atenționare:

Cod roşu pentru regiunile Pleven, Lovech, Gabrovo, Veliko Tarnovo, Ruse, Razgrad și Silistra;

Cod portocaliu pentru Vratsa, Targovishte, Şumen și Dobrich.

„În context, sunt preconizate restricţionări ale circulaţiei rutiere”, a transmis MAE într-un comunicat de presă.

Românii care se află în Bulgaria sunt sfătuiți să se informeze din surse oficiale despre evoluția vremii și starea drumurilor:

starea vremii: www.weather.bg

drumuri și trafic: aplicația LIMA (www.lima.api.bg) și www.api.bg

informații vamale: www.customs.bg

sistemul de taxare rutieră (e-vigneta, e-TOLL): www.bgtoll.bg

situația la frontiere: www.mvr.bg

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele Ambasadei României la Sofia: +359 2 971 2858 și +359 2 973 3510 – apelurile sunt redirecționate automat către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS). Pentru urgențe, este disponibil numărul de telefon al ambasadei: +359 879 440 758.

Ministerul recomandă consultarea constantă a site-urilor oficiale sofia.mae.ro și mae.ro pentru actualizări privind condițiile de călătorie în Bulgaria.