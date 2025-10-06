Cod roșu de furtuni în Bulgaria. MAE avertizează românii, după ce s-au înregistrat trei decese în urma inundațiilor

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Bulgaria, după ce autoritățile meteorologice bulgare au anunțat cod roșu de furtuni pentru coasta Mării Negre. În stațiunea Elenite, cel puțin trei persoane și-au pierdut viața din cauza inundațiilor severe.

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria că, pe 7 octombrie 2025, Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie bulgar a emis avertizări pentru vreme severă și precipitații abundente.

Cod roșu: regiunile Dobrich, Varna, Burgas, Yambol și Haskovo (coasta Mării Negre)

Cod portocaliu: regiunile Silistra, Razgrad, Ruse, Targovishte, Șumen, Sliven, Veliko Tarnovo, Gabrovo, Lovech, Vratsa (nord) și Plovdiv, Smolyan, Kardjali (sud)

MAE atrage atenția că pot apărea restricționări ale circulației rutiere și perturbări ale traficului aerian. „Cetățenii români sunt sfătuiți să urmărească cu atenție situația zborurilor de pe aeroporturile bulgare și să respecte recomandările autorităților locale”, se arată în comunicat.

Pentru informații suplimentare privind zborurile, starea drumurilor sau regimul vamal, MAE recomandă consultarea paginilor oficiale ale autorităților bulgare și ale misiunii diplomatice române. În caz de urgență, românii pot contacta Ambasada României la Sofia la numerele: +35929712858, +35929733510 și +359879440758.

În paralel, ministrul bulgar de Interne, Daniel Mitov, a confirmat că cel puțin trei persoane au murit în urma inundațiilor severe din stațiunea Elenite. „Una dintre victime este un polițist de frontieră implicat în operațiunile de salvare, o alta este un operator de excavator care lucra la îndepărtarea resturilor, iar a treia victimă este un muncitor prins într-o cameră de hotel de la parter în timpul primului val de viitură”, a declarat Mitov într-o conferință de presă la Nessebar.

Situația meteorologică afectează și nord-vestul Bulgariei, unde ninsorile au paralizat zona și au provocat pene de curent extinse.