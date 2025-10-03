Trecerea cu bacul pe ruta Oryahovo (Bulgaria) – Bechet (România), suspendată. Atenționarea MAE

Cetăţenii români care intenţionează să călătorească în Bulgaria sau să tranziteze teritoriul acestui stat către Grecia sau Turcia sunt atenționați asupra faptului că activitatea de transport cu feribotul este suspendată temporar la traversarea fluviului Dunărea, pe la punctul de trecere Oryahovo-Bechet, până la data de 5 octombrie, ora 08:00.

În acest context, MAE recomandă folosirea tuturor celorlalte puncte de trecere a frontierei deschise traficului internaţional la frontiera româno-bulgară, după cum urmează: Vidin – Calafat, Kardam - Negru Vodă, Durankulak - Vama Veche, Silistra – Ostrov Călăraşi, Dobromir – Krushari şi Kainardzha – Lipniţa, Nikopol - Turnu Măgurele (ferry) (www.feribot-eurobac.ro), Svishtov - Zimnicea (ferry) (www.ferry.bg), Aydemir (Silistra) - Chiciu (Călăraşi) (ferry) (www.spikaferry.com) şi Ruse – Giurgiu, scrie News.

”Cetăţenii români care tranzitează Podul Dunării la Ruse sunt sfătuiţi să ia în calcul posibilitatea creşterii considerabile a timpului de aşteptare, în contextul în care autorităţile bulgare desfăşoară lucrări de reparaţie capitală a estacadei (pe partea bulgară)”, a transmis MAE.

Activitatea de transport cu feribotul a mai fost suspendată în acest an, atât din cauza debitului scăzut al Dunării, cât şi din cauza vântului puternic.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie numărul telefonului de urgenţă al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor web https://sofia.mae.ro şi https://www.mae.ro.