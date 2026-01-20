Șeful Armatei: România trebuie să-și pregătească populația pentru susținerea unui efort de război

România trebuie să aibă populația pregătită atât pentru situații de criză, cât și pentru susținerea unui eventual efort de război, a declarat marți șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și generalul american Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forțelor NATO în Europa.

„Trebuie să avem populație pregătită pentru crize, dar și pentru susținerea unui efort de război. Avem planuri împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU)”, a afirmat generalul Gheorghiță Vlad.

Întrebați de Antena 3 CNN dacă există informații privind un posibil atac al Rusiei asupra unui stat membru NATO, cei doi comandanți au subliniat caracterul imprevizibil al Moscovei.

„Rusia este impredictibilă. Nu am informații despre când va ataca Rusia. De aceea pregătim aceste planuri, dar nu pot face o astfel de predicție în viitorul apropiat”, a spus șeful armatei române.

La rândul său, generalul Grynkewich a precizat că NATO monitorizează situația și că eventualele evoluții depind în mare măsură de ceea ce se va întâmpla în Ucraina.

Referindu-se la Republica Moldova, Gheorghiță Vlad a arătat că, deși NATO nu poate interveni direct în cazul unei agresiuni ruse, pot exista formate de sprijin de tipul „Coaliției de Voință”.

„România va sprijini multidimensional Republica Moldova. Asigurăm asistență militară”, a declarat acesta.

Șeful Statului Major al Apărării a vorbit și despre necesitatea consolidării apărării în Marea Neagră, subliniind importanța investițiilor în forțele navale pentru protejarea Zonei Economice Exclusive și a infrastructurilor strategice, inclusiv cele din proiectul Neptun Deep.

„Juridic, articolul 5 (din Tratatul NATO) nu poate fi activat pentru apărarea zonei economice exclusive (a României din Marea Neagră - n.r.). Dar asta nu înseamnă că nu ne apărăm zonele. Vom avea aliați, dacă va fi cazul. Dacă vă referiți la platformele din exploatarea Neptun Deep, toate platformele sunt teritoriu național. Infrastructura critică înseamnă și cablurile submarine. Este datoria statului român să își apere infrastructura. Trebuie să investim în forțele navale române. Protejarea infrastructurii critice e o misiune a MAI. MApN va acorda sprijinul necesar”, a conchis generalul Gheorghiță Vlad.