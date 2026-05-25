Rusia cere SUA evacuarea personalului din Kiev și anunță atacuri sistematice asupra unor obiective militare

Rusia a avertizat SUA în cadrul unei convorbiri oficiale cu privire la posibile atacuri asupra unor obiective din Kiev, considerate de Moscova ca având legătură cu armata ucraineană.

Potrivit Ministerului rus de Externe, Serghei Lavrov a purtat o convorbire telefonică cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, pe 25 mai.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a îndemnat Statele Unite să își evacueze diplomații din ambasada de la Kiev în timpul unei convorbiri telefonice cu secretarul de stat american Marco Rubio, luni, a anunțat Ministerul rus de Externe.

„Pe 25 mai, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a avut o convorbire telefonică cu secretarul de stat al SUA Marco Rubio. (...) Serghei Lavrov a atras atenția asupra unei declarații a Ministerului rus de Externe din 25 mai, care recomanda Statelor Unite, împreună cu alte state cu misiuni la Kiev, să asigure evacuarea personalului diplomatic și a altor cetățeni din capitala ucraineană”, se mai arată în comunicat, citat de reuters.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, l-a informat pe secretarul de stat american Marco Rubio, luni, despre decizia Moscovei de a efectua lovituri asupra unor obiective din Kiev legate de armata ucraineană.

O declarație publicată pe site-ul ministerului afirmă că Lavrov i-a spus lui Rubio prin telefon că această măsură a fost luată „ca răspuns la atacurile teroriste continue ale regimului de la Kiev împotriva populației pașnice și a obiectivelor civile de pe teritoriul Rusiei”

Potrivit sursei citate, armata rusă a demarat atacuri sistematice asupra unor ținte din Kiev legate de nevoile forțelor ucrainene, inclusiv asupra centrelor de comandă.

