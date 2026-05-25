Luni, 25 Mai 2026
Adevărul
Rusia cere SUA evacuarea personalului din Kiev și anunță atacuri sistematice asupra unor obiective militare

Rusia a avertizat SUA în cadrul unei convorbiri oficiale cu privire la posibile atacuri asupra unor obiective din Kiev, considerate de Moscova ca având legătură cu armata ucraineană.

Serghei Lavrov Foto: Profimedia
Potrivit Ministerului rus de Externe, Serghei Lavrov a purtat o convorbire telefonică cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, pe 25 mai.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a îndemnat Statele Unite să își evacueze diplomații din ambasada de la Kiev în timpul unei convorbiri telefonice cu secretarul de stat american Marco Rubio, luni, a anunțat Ministerul rus de Externe.

„Pe 25 mai, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a avut o convorbire telefonică cu secretarul de stat al SUA Marco Rubio. (...) Serghei Lavrov a atras atenția asupra unei declarații a Ministerului rus de Externe din 25 mai, care recomanda Statelor Unite, împreună cu alte state cu misiuni la Kiev, să asigure evacuarea personalului diplomatic și a altor cetățeni din capitala ucraineană”, se mai arată în comunicat, citat de reuters.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, l-a informat pe secretarul de stat american Marco Rubio, luni, despre decizia Moscovei de a efectua lovituri asupra unor obiective din Kiev legate de armata ucraineană. 

O declarație publicată pe site-ul ministerului afirmă că Lavrov i-a spus lui Rubio prin telefon că această măsură a fost luată „ca răspuns la atacurile teroriste continue ale regimului de la Kiev împotriva populației pașnice și a obiectivelor civile de pe teritoriul Rusiei”

Potrivit sursei citate, armata rusă a demarat atacuri sistematice asupra unor ținte din Kiev legate de nevoile forțelor ucrainene, inclusiv asupra centrelor de comandă.

