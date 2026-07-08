Autostrada „Meșterului Manole”. Cauzele dezastrului de pe A10 și ce soluții au la îndemână autoritățile: „Nu poți spune că este un viciu ascuns”

Circulația pe Lotul 4 al Autostrăzii A10 Sebeș-Turda a fost restricționată începând de marți, 7 iulie, după ce asfaltul și taluzul au cedat la kilometrul 66+400, în județul Cluj. Prima bandă a fost distrusă complet, crăpătura s-a extins către mijlocul celei de-a doua benzi, iar taluzul a alunecat pe o distanță de peste 50 metri, antrenând și parapetele de protecție. „Adevărul” a discutat cu Ionuț Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructură, și cu Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR, despre cauzele degradării și despre soluțiile tehnice avute în vedere.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat luni că circulația va fi restricționată pe Lotul 4, între kilometrii 52+800 și 70+000, pe Calea 1, sensul Unirea-Turda. Traficul va fi deviat de la Nodul Rutier Unirea pe DN1, cu reintrare pe autostradă la Nodul Rutier Turda. Instituția precizează că Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj intervine în regim de urgență, după agravarea fenomenului de instabilitate semnalat în zonă.

Realizat de compania austriacă Porr, lotul de autostradă a fost inaugurat în 2018, dar zona afectată a ridicat probleme recurente în ultimii ani, cu degradări semnalate inclusiv în 2023, 2024 și la începutul acestui an. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a cerut CNAIR un raport detaliat privind cauzele tehnice ale degradărilor, precum și clarificări privind recepția finală a lucrărilor din 2023.

Cosma propune păstrarea traficului pe autostradă

Într-o postare pe Facebook, Horațiu Cosma s-a delimitat de soluția anunțată de CNAIR, care prevede închiderea sensului spre Turda și devierea completă a traficului pe drumul național, pe circa 17 kilometri, între nodurile Unirea și Turda.

„Șoferii care circulă pe Autostrada Sebeș - Turda nu trebuie deviați pe drumul național. Există soluții civilizate pentru menținerea traficului pe autostradă. Nu sunt de acord cu soluția CNAIR. Atunci când există posibilitatea menținerii traficului pe autostradă în condiții de siguranță, aceasta trebuie să fie prima opțiune analizată. Scoaterea traficului de pe autostradă pentru aproximativ 17 km înseamnă timpi mai mari de deplasare, disconfort pentru șoferi și riscuri suplimentare de accidente", a explicat Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Oficialul a transmis CNAIR și Poliției Române o propunere alternativă, însoțită de o schiță tehnică, prin care traficul ar rămâne pe autostradă, cu restricții limitate la zona afectată.

„Am propus CNAIR și Poliției Române o soluție care permite păstrarea circulației pe autostradă, devierea traficului pe celălalt sens de mers și organizarea circulației bidirecționale pe circa 2,5 km, strict în zona afectată. Această variantă poate fi realizată prin amenajarea unei traversări mediane la kilometrul 67,5 și utilizarea parapetului median demontabil de la km 65. Această soluție este mai sigură pentru participanții la trafic și evită transferarea unui volum important de vehicule pe drumul național", a subliniat secretarul de stat.

„Este exact ca la un dinte cariat"

Ionuț Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructură, afirmă că relieful din Transilvania poate explica parțial degradările, subliniind că vinovăția constructorului nu poate fi stabilită fără o expertiză completă.

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„Cauzele pot fi două. În primul rând, relieful și problemele de stabilitate ale terenului din Transilvania. Cam toată Transilvania are astfel de particularități geologice, iar atunci când o traversezi cu autostradă de la un capăt la altul este inevitabil să apară probleme. În al doilea rând, nu este deloc clar dacă este vorba despre o greșeală a antreprenorului. CNAIR și-a asumat responsabilitatea lucrării încă din perioada execuției. Nu poți spune pur și simplu că este un viciu ascuns și gata, în instanță trebuie demonstrat acest lucru", a explicat Ionuț Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructură.

Din imaginile filmate cu drona, planul de alunecare pare să fie mult mai jos decât suprafața, motiv pentru care Ciurea consideră necesară o expertiză amănunțită.

„Nu există nicio justificare pentru închiderea întregului lot de autostradă. Cel mai probabil va trebui închis un singur sens de mers. Este exact ca la un dinte cariat, gaura din interior este mult mai mare decât ceea ce vezi la suprafață. Traficul ar trebui mutat pe celălalt sens, cu circulație bidirecțională pe câte o bandă, exact cum se procedează peste tot în lume. Trebuie pusă presiune publică pentru ca lotul să nu fie închis complet", a explicat Ionuț Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructură.

„Discutăm despre vicii ascunse"

Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR, susține că lucrările au început deja și că adâncimea intervenției depășește cu mult ceea ce se vede la suprafață.

„De astăzi au început decopertările. Va trebui să se sape efectiv aproximativ 10 metri în adâncime, după care se va realiza blocajul din piatră și vor fi montate trei sisteme de drenaj, un dren de fund, un dren intermediar și un dren de suprafață. Estimarea noastră este că întreaga lucrare va dura aproximativ 2 luni. Intervenția va fi făcută în regie proprie, iar ulterior vom transmite factura constructorului", a explicat Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR.

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Deși garanția de bună execuție a expirat, Șerbănescu precizează că răspunderea pentru elementele structurale de profunzime rămâne valabilă în baza legislației privind calitatea în construcții.

„Luăm serios în calcul și acționarea în instanță, pentru că discutăm despre vicii ascunse. Este adevărat că perioada de garanție pentru buna execuție a expirat, însă pentru elementele structurale de profunzime, atât la drumuri, cât și la poduri, răspunderea rămâne în baza Legii nr. 10 privind calitatea în construcții. Vorbim despre partea structurală, nu despre lucrări de întreținere curentă", a subliniat Șerbănescu.

Compania de drumuri atribuie degradarea unor erori de proiectare și execuție legate de infiltrațiile de apă, nerezolvate în reparațiile anterioare.

„Din punctul nostru de vedere, cauza este clară, infiltrațiile de apă în terasament. Nu este prima dată când apar probleme în acea zonă. S-au făcut doar reparații de suprafață, o simplă spoială, fără să fie eliminată cauza infiltrațiilor. Îmi aduc aminte foarte bine de presiunea uriașă pentru deschiderea circulației la vremea respectivă. Una dintre disputele importante era legată de solicitarea constructorului de a modifica soluția tehnică și de a înlocui viaductele cu terasamente", a explicat Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR.