Record negativ în 2026: a doua cea mai caldă lună Mai înregistrată vreodată la nivel global

Luna Mai 2026 a fost a doua cea mai caldă lună mai înregistrată vreodată la nivel global, atât pe uscat, cât şi pe mare. Temperatura medie a aerului la suprafaţă a fost de de 15,81 °C, cu 0,55 °C peste media lunii pentru perioada 1991-2020.

Potrivit unor rapoarte ale Serviciului Copernicus pentru Schimbările Climatice (C3S), în luna mai s-au înregistrat temperaturi excepţional de ridicate ale suprafeţei mării (SST) în Pacificul tropical, scrie News.ro.

Temperaturile cresc pe măsură ce Pacificul ecuatorial îşi continuă tranziţia către condiţiile El Niño, care se preconizează că se vor dezvolta în lunile următoare - un fenomen care ar putea genera condiţii meteorologice extreme la nivel global.

„În Europa, luna a fost marcată de o tranziţie rapidă de la condiţii mult mai reci decât media, la unul dintre cele mai intense valuri de căldură observate vreodată atât de devreme. Valul de căldură a dus la doborârea a numeroase recorduri de temperatură pentru luna mai, Franţa, Regatul Unit, Irlanda şi Portugalia înregistrând condiţii deosebit de severe.

Deşi remarcabil, acest eveniment este în concordanţă cu încălzirea rapidă a Europei şi cu tendinţa pe termen lung către valuri de căldură mai frecvente, mai intense şi mai timpurii”, arată Copernicus.

În timp ce mari regiuni din Europa, inclusiv Italia și Spania, au fost mai uscate decât în mod normal, Turcia, Bulgaria și Republica Moldova s-au confruntat cu inundații extinse.

Potrivit ECMWF, mai 2026 a fost a doua cea mai caldă lună mai înregistrată la nivel global, iar valul de căldură timpuriu și intens din Europa arată că fenomenele climatice extreme devin tot mai frecvente.

Așadar, mai 2026 a fost a doua lună mai caldă la nivel global din setul de date ERA5, cu o temperatură medie a aerului la suprafaţă de 15,81 °C, cu 0,55 °C peste media lunii pentru perioada 1991-2020, situându-se pe locul al doilea după mai 2024.

De asemenea, luna trecută a fost cu 1,42 °C peste media estimată din perioada preindustrială 1850-1900.

Temperatura medie a suprafeţei mării (SST) pentru zona 60°S-60°N în mai 2026 a fost a doua cea mai ridicată înregistrată vreodată pentru această lună, la 20,90 °C, după mai 2024 (20,93 °C).

Temperaturile suprafeţei mării (SST) s-au menţinut la niveluri excepţional de ridicate într-o mare parte a Pacificului tropical, pe măsură ce Pacificul ecuatorial îşi continuă tranziţia către condiţiile El Niño, care se preconizează că se vor dezvolta în lunile următoare.

În a doua jumătate a lunii mai 2026, Europa de Vest a fost afectată de un val de căldură neobișnuit de timpuriu și intens.

În unele zone din Franța, Anglia și Țara Galilor, temperaturile au depășit cu peste 10°C media sezonieră. Fenomenul a dus la stabilirea mai multor recorduri de temperatură în Portugalia, Regatul Unit, Irlanda și Franța, iar temperatura resimțită a ajuns frecvent între 35°C și 40°C în mare parte din Europa de Vest.

„Aceste valori au corespuns condiţiilor de stres termic «puternic» (peste 32 °C) şi «foarte puternic» (peste 38 °C). Valul de căldură a avut un impact semnificativ asupra sănătăţii”, arată specialiştii europeni.

Valul de căldură a provocat decese în Europa

Valul de căldură din mai 2026 a avut efecte grave în Europa de Vest. Spania a raportat 101 decese asociate căldurii, un record pentru luna mai, iar Franța și Regatul Unit au înregistrat, la rândul lor, șapte, respectiv 11 decese.

Specialiștii avertizează că trecerea bruscă de la temperaturi sub medie la căldură extremă a amplificat impactul asupra populației și ecosistemelor.

În același timp, temperaturile ridicate ale apelor din jurul Regatului Unit, Irlandei și Spaniei au contribuit la intensificarea valului de căldură, iar apele de coastă spaniole au atins niveluri record.

Deşi remarcabil pentru faptul că a avut loc atât de devreme în an, acest eveniment este în concordanţă cu încălzirea rapidă a Europei şi cu frecvenţa şi intensitatea crescândă a valurilor de căldură observate deja în timpul verii.

Europa este continentul cu cea mai rapidă încălzire, temperaturile crescând cu aproximativ 0,56 °C pe deceniu de la mijlocul anilor 1990, mai mult decât dublul mediei globale.

Pe măsură ce clima Europei continuă să se încălzească, se preconizează că valurile de căldură vor apărea mai devreme şi mai târziu în cursul anului, dincolo de perioada de vară.