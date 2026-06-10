search
Miercuri, 10 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Record negativ în 2026: a doua cea mai caldă lună Mai înregistrată vreodată la nivel global

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Luna Mai 2026 a fost a doua cea mai caldă lună mai înregistrată vreodată la nivel global, atât pe uscat, cât şi pe mare. Temperatura medie a aerului la suprafaţă a fost de de 15,81 °C, cu 0,55 °C peste media lunii pentru perioada 1991-2020.

Temperatura medie a aerului la suprafaţă a fost de de 15,81 °C
FOTO: Shutterstock

Potrivit unor rapoarte ale Serviciului Copernicus pentru Schimbările Climatice (C3S), în luna mai s-au înregistrat temperaturi excepţional de ridicate ale suprafeţei mării (SST) în Pacificul tropical, scrie News.ro.

Temperaturile cresc pe măsură ce Pacificul ecuatorial îşi continuă tranziţia către condiţiile El Niño, care se preconizează că se vor dezvolta în lunile următoare - un fenomen care ar putea genera condiţii meteorologice extreme la nivel global.

În Europa, luna a fost marcată de o tranziţie rapidă de la condiţii mult mai reci decât media, la unul dintre cele mai intense valuri de căldură observate vreodată atât de devreme. Valul de căldură a dus la doborârea a numeroase recorduri de temperatură pentru luna mai, Franţa, Regatul Unit, Irlanda şi Portugalia înregistrând condiţii deosebit de severe.

Deşi remarcabil, acest eveniment este în concordanţă cu încălzirea rapidă a Europei şi cu tendinţa pe termen lung către valuri de căldură mai frecvente, mai intense şi mai timpurii”, arată Copernicus.

În timp ce mari regiuni din Europa, inclusiv Italia și Spania, au fost mai uscate decât în mod normal, Turcia, Bulgaria și Republica Moldova s-au confruntat cu inundații extinse.

Potrivit ECMWF, mai 2026 a fost a doua cea mai caldă lună mai înregistrată la nivel global, iar valul de căldură timpuriu și intens din Europa arată că fenomenele climatice extreme devin tot mai frecvente.

Așadar, mai 2026 a fost a doua lună mai caldă la nivel global din setul de date ERA5, cu o temperatură medie a aerului la suprafaţă de 15,81 °C, cu 0,55 °C peste media lunii pentru perioada 1991-2020, situându-se pe locul al doilea după mai 2024.

De asemenea, luna trecută a fost cu 1,42 °C peste media estimată din perioada preindustrială 1850-1900.

Temperatura medie a suprafeţei mării (SST) pentru zona 60°S-60°N în mai 2026 a fost a doua cea mai ridicată înregistrată vreodată pentru această lună, la 20,90 °C, după mai 2024 (20,93 °C).

Temperaturile suprafeţei mării (SST) s-au menţinut la niveluri excepţional de ridicate într-o mare parte a Pacificului tropical, pe măsură ce Pacificul ecuatorial îşi continuă tranziţia către condiţiile El Niño, care se preconizează că se vor dezvolta în lunile următoare.

În a doua jumătate a lunii mai 2026, Europa de Vest a fost afectată de un val de căldură neobișnuit de timpuriu și intens.

În unele zone din Franța, Anglia și Țara Galilor, temperaturile au depășit cu peste 10°C media sezonieră. Fenomenul a dus la stabilirea mai multor recorduri de temperatură în Portugalia, Regatul Unit, Irlanda și Franța, iar temperatura resimțită a ajuns frecvent între 35°C și 40°C în mare parte din Europa de Vest.

„Aceste valori au corespuns condiţiilor de stres termic «puternic» (peste 32 °C) şi «foarte puternic» (peste 38 °C). Valul de căldură a avut un impact semnificativ asupra sănătăţii”, arată specialiştii europeni.

Valul de căldură a provocat decese în Europa

Valul de căldură din mai 2026 a avut efecte grave în Europa de Vest. Spania a raportat 101 decese asociate căldurii, un record pentru luna mai, iar Franța și Regatul Unit au înregistrat, la rândul lor, șapte, respectiv 11 decese.

Specialiștii avertizează că trecerea bruscă de la temperaturi sub medie la căldură extremă a amplificat impactul asupra populației și ecosistemelor.

În același timp, temperaturile ridicate ale apelor din jurul Regatului Unit, Irlandei și Spaniei au contribuit la intensificarea valului de căldură, iar apele de coastă spaniole au atins niveluri record.

Deşi remarcabil pentru faptul că a avut loc atât de devreme în an, acest eveniment este în concordanţă cu încălzirea rapidă a Europei şi cu frecvenţa şi intensitatea crescândă a valurilor de căldură observate deja în timpul verii.

Europa este continentul cu cea mai rapidă încălzire, temperaturile crescând cu aproximativ 0,56 °C pe deceniu de la mijlocul anilor 1990, mai mult decât dublul mediei globale.

Pe măsură ce clima Europei continuă să se încălzească, se preconizează că valurile de căldură vor apărea mai devreme şi mai târziu în cursul anului, dincolo de perioada de vară.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Controversa amenzilor-record pentru bănci. Chirițoiu: Nu e un cartel clasic, au existat contacte numeroase. Ce spune despre prejudicii
digi24.ro
image
Judecătorii bucureșteni amenință cu întreruperea totală a activității, din cauza noii legi a salarizării. Când se ia decizia
stirileprotv.ro
image
De la „Dragă Stolo” la „sârma ghimpată” sau cum încearcă Eugen Tomac să copieze lacrimile politice ale maestrului său, Traian Băsescu
gandul.ro
image
Avocatul care a pus judecătorii în dialog cu AI, la un pas să fie ministru
mediafax.ro
image
Drumul FCSB şi CFR Cluj spre faza principală din Conference League! Toţi adversarii posibili şi traseul celor doi granzi din SuperLiga
fanatik.ro
image
Comandanții Armatei Române le cer judecătorilor o protecție suplimentară a militarilor de rang înalt în fața procurorilor. Cine i-a instigat pe Gheorghiță Vlad și pe Iulian Berdilă să se implice într-un act de nepotism
libertatea.ro
image
Primele declarații ale șoferului de TIR lovit de polițiștii locali din Constanța
digi24.ro
image
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
gsp.ro
image
I-a ”furat” inima Mariei Sharapova! Dezvăluirea rusoaicei: ”În multe țări, asta nu e legal”
digisport.ro
image
Sarea ascunsă din alimente duce la creșterea tensiunii arteriale. Produsele de care trebuie să ne ferim. Care sunt variantele mai sănătoase
click.ro
image
Un site chinezesc vinde acum chiar și case cu două dormitoare și panouri solare, la numai 5.000 de euro. Livrarea este gratuită
antena3.ro
image
Cutremur în IT în România: Au fost 11.193 de concedieri în 2025. Cine mai face angajări
zf.ro
image
Au vrut produse de îngrijire de lux şi au primit şampon de urzici. Câţi bani au pierdut
observatornews.ro
image
BREAKING | Liderii clanului Duduianu, săltați de mascați! Ce acuzații grave li se aduc
cancan.ro
image
La ce oră intră, vineri, pensiile pe card? Cei 2.500.000 pensionari nu primesc banii în același timp
newsweek.ro
image
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
prosport.ro
image
Cum cumperi titluri de stat Tezaur în 2026. Ghid pas cu pas pentru români, care este suma minimă
playtech.ro
image
Plecat de la Dinamo, Zeljko Kopic i-a dat replica lui Gigi Becali: „El se compară cu Guardiola și Klopp. Am avut ocazia să-i dau lovitura”
fanatik.ro
image
Traseul dronei prăbușite în Galați: ”S-a observat un viraj”. Momentul în care a dispărut de pe radar. Explicația oficială de la MApN
ziare.com
image
La 46 de ani, un fost jucător de la FCSB a fost dat dispărut: ”Nu mai știe nimeni nimic de el”
digisport.ro
image
Crezi că nimic nu e întâmplător? Explicația psihologică numită apofenie care îți schimbă perspectiva asupra coincidențelor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan a făcut anunţul în urmă cu puţin timp!
romaniatv.net
image
O nouă facilitate de la ANAF pentru toți românii. Cum va funcționa noul sistem
mediaflux.ro
image
Ce au remarcat nemții la noile Dacia: „De la «căruța Carpaților», la...”
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Filmul care a depășit 1 miliard de dolari la box office. Este primul film din 2026 care atinge această performanță
actualitate.net
image
Horoscop miercuri, 10 iunie. Berbecii primesc un sfat util, iar Racii evită o situație delicată
click.ro
image
Ce elegante au fost soțiile fotbaliștilor la petrecerea dată de Ianis Hagi!
click.ro
image
Denise Rifai dă cărțile pe față și vorbește despre relația cu Dan Bittman. „Dacă m-ar fi iubit, cred că acum am fi fost împreună”
click.ro
Borgia foto profimedia 0911418720 jpg
O noapte a nunții atât de scandaloasă, încât Vaticanul a încercat secole întregi să distrugă dovezile existenței ei
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
El puente de Alcántara, Cáceres jpg
Secretele ingineriei romane: drumurile și podurile care au construit un imperiu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce Saveta Bogdan nu-și mai vizitează fiica din America: „Am fost 7 ani la rând!” Ce meserie grea are fata ei și ce îi lasă moștenire?
image
Horoscop miercuri, 10 iunie. Berbecii primesc un sfat util, iar Racii evită o situație delicată

OK! Magazine

image
O baronesă pătimașă n-a suportat să-și piardă iubitul și, după o noapte de amor, i-a retezat bărbăția. Gestul ei a declanșat Primul Război Mondial?

Click! Pentru femei

image
Următorul pas – un copil? Katy Perry și Justin Trudeau, îndrăgostiți ca niște adolescenți pe covorul roșu!

Click! Sănătate

image
Simptomul asociat hipertensiunii care apare dimineaţa, la trezire