Atenționare de călătorie emisă de MAE: grevă la aeroporturile din Roma

Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români că luni, 13 octombrie 2025, personalul aeroporturilor internaționale Roma Fiumicino și Roma Ciampino va fi în grevă, ceea ce poate provoca întârzieri și perturbări ale serviciilor.

MAE informează că luni, 13 octombrie, între orele 12:00 și 16:00, personalul angajat în aeroporturile internaționale Roma Fiumicino și Roma Ciampino va participa la o grevă. Potrivit ministerului, aceasta poate afecta serviciile de check-in și controalele de securitate, dar și traficul aerian, provocând întârzieri pentru unele zboruri.

Recomandări pentru călători

Ministerul recomandă cetățenilor români să verifice periodic site-urile oficiale ale aeroporturilor și ale companiilor aeriene pentru informații actualizate despre zboruri, inclusiv eventuale întârzieri, modificări sau anulări.

Asistență consulară

Cetățenii români pot solicita sprijin consular la Consulatul General al României la Roma, apelând unul dintre următoarele numere: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și preluate permanent de operatorii call center.

Pentru situații de urgență, românii aflați în Italia pot contacta liniile consulare dedicate fiecărei regiuni:

Roma: +39 34 514 739 35

Milano: +39 36 610 814 44

Bologna: +39 32 480 351 71

Torino: +39 33 875 681 34

Trieste: +39 34 088 216 88

Bari: +39 33 460 422 99

Catania: +39 32 096 531 37

Informații utile online MAE recomandă consultarea paginilor oficiale pentru detalii despre grevă și servicii consulare: MIT Scioperi, MAE România, Consulatul General Roma, Pagina România la Roma.