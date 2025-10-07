MAE avertizează românii: controale prelungite la frontierele Poloniei cu Germania și Lituania

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care călătoresc în Polonia că autoritățile de la Varșovia au decis să mențină controalele temporare la frontierele cu Germania și Lituania pentru încă șase luni, până la 6 aprilie 2026.

Potrivit comunicatului oficial transmis de MAE, această măsură poate genera timpi mai mari de așteptare la punctele de trecere a frontierei, în special pentru persoanele care intră în Polonia.

Călătorii, dar și cei aflați în tranzit, sunt sfătuiți să-și planifice corespunzător deplasările, ținând cont de posibilele întârzieri.

Pentru situații de urgență sau dificultăți întâmpinate de cetățenii români pe teritoriul Poloniei, Ministerul reamintește că este disponibil telefonul de urgență al Ambasadei României la Varșovia: ‪+48 694 486 683‬. De asemenea, MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: https://www.strazgraniczna.pl, News Ministry of the Interior and Administration - Portal Gov.pl, www.gov.pl, http://varsovia.mae.ro, http://www.mae.ro.