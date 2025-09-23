Angajata unui hotel din Alba-Iulia a reclamat că a fost violată de un individ care a pretins că este client

O femeie de 21 de ani din Alba-Iulia a reclamat, marţi, că a fost violată de un bărbat care s-a prezentat la hotelul la care tânăra este angajată, pretinzând că este client al unității.

Bărbatul ar fi forțat-o, prin amenințare, să întreţină relaţii sexuale cu el, potrivit Alba 24.

„În dimineaţa de 23 septembrie 2025, Poliţia Municipiului Alba Iulia a fost sesizată de către o tânără, în vârstă de 21 de ani, cu privire la faptul că a fost victima infracţiunii de viol. Din verificările preliminare efectuate de către poliţişti reiese că, în dimineaţa de 23 septembrie 2025, în jurul orei 04.00, un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din municipiul Alba Iulia, s-a prezentat la o unitate hotelieră din municipiu, unde tânăra este angajată, sub pretextul că este client. Ulterior, tânăra ar fi fost ameninţată cu acte de violenţă de către acesta şi ar fi întreţinut relaţii sexuale neconsimţite cu bărbatul de 40 de ani”, a transmis, marţi, IPJ Alba.

Poliţiştii din municipiul Alba Iulia l-au depistat ulterior pe suspect, în municipiul Alba Iulia. Bărbatul a fost condus la sediul Poliţiei, pentru a fi audiat.

Cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol.

