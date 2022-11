Armata americană ar putea cumpăra arme de asalt AK-74 din România

US Army plănuiește să cumpere mai multe arme de asalt, precum cele de tip AK-74, de fabricație rusească, dar conform anunțului oficial este deschisă să cumpere și copii realizate în alte țări, precum România.

În plus, US Army, prin Army Contracting Command – New Jersey (CCNJ), vrea să achiziționeze și o serie de piese de schimb pentru aceste arme, se mai arată în anunț.

„Sistemele de arme de interes sunt cele care urmează modelul puștilor din România (ex. md.86), Rusia (ex. AK-74) și Germania de Est (ex. MPi AK74). Armele fabricate în altă parte sunt, de asemenea, de dorit, dacă respectă modelul AK-74”, arată specificațiile postate pe site-ul guvernului american.

Se mai precizează că sunt căutate arme de asalt funcționale AK-74, de preferat exemplare noi, dar sunt considerate acceptabile și cele aflate în stocuri vechi/nefolosite, recondiționate sau din surplus militar, atât timp cât se dovedește că sunt sigure pentru trageri. Armele de asalt asamblate din piese utilizate anterior sau din kit-uri de piese sunt, de asemenea, de interes pentru Armata SUA.

Arme pentru Ucraina?

Conform „The War Zone”, nu este foarte clar ce intenționează să facă US Army cu aceste AK-74 după achiziționare, dar transferarea acestora către forțele armate ucrainene este cu siguranță o posibilitate. Cel puțin la începutul conflictului, forțele ucrainene, în special unitățile de voluntari ale Forțelor de Apărare Teritorială, erau adesea lipsite de arme de calibru mic. Trupele erau uneori văzute înarmate cu mitraliere din perioada Primului Război Mondial și a celui de-Al Doilea Război Mondial. Nu este clar dacă lucrurile sunt atât de îngrozitoare cum păreau inițial, dar armele de calibru mic au fost și continuă să fie printre pachetele de ajutor militar străin pentru armata Ucrainei.