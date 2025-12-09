Inspector antifraudă din București, trimis în judecată de DNA pentru că a luat mită

Un inspector antifraudă de la ANAF Bucureşti a fost trimis în instanţă de DNA, cu acord de recunoaştere a vinovăţiei pentru luare de mită, după ce a fost prins în luna octombrie în timp ce primea 3.000 de lei de la o femeie care administra o societate comercială.

Conform DNA, în perioada septembrie - octombrie 2025, Constantin Nistor, inspector antifraudă în cadrul ANAF - Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, a efectuat un control operativ şi inopinat la o societate comercială, în urma căruia au rezultat mai multe nereguli în activitatea acesteia.

”Cu această ocazie, inspectorul ar fi pretins inculpatei C.A.S., administrator la societatea comercială controlată, cu titlu de mită, suma de 3.000 de lei, pentru a limita controlul efectuat doar la anumite aspecte, pentru a nu continua controlul şi pentru a aplica doar o amendă contravenţională. Ulterior, Constantin Nistor a fost prins de procurori în timp ce primea de la inculpata C.A.S. suma de 3.000 de lei”, potrivit unui comunicat de presă al DNA.

DNA precizează că cei doi şi-au asumat în totalitate faptele comise şi au avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor, detaliile oferite procurorilor anticorupţie ducând la stabilirea concretă a întregii stări de fapt.

În prezenţa avocaţilor, cei doi au recunoscut comiterea faptelor reţinute în sarcina lor, au acceptat încadrările juridice pentru care au fost puse în mişcare acţiunile penale şi au fost de acord cu felul şi cuantumul pedepselor aplicate, precum şi cu forma de executare a acestora.

Astfel, inspectorul ANAF a acceptat o pedeapsă de 2 ani şi 8 luni de închisoare cu suspendare iar administratoarea de firmă, o pedeapsă de 1 an şi 4 luni de închisoare cu suspendare, plus efectuarea de muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Acordurile trebuie însă validate de un judecător de la Tribunalul Bucureşti.