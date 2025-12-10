Dronele navale ucrainene au lovit un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, aflat în Marea Neagră

Dronele navale ucrainene au lovit miercuri, 10 decembrie, un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, întrucât vasul naviga în zona economică exclusivă a Ucrainei din Marea Neagră.

Petrolierul Dashan naviga cu viteză maximă, cu transponderele închise, şi a fost avariat critic în timpul atacului în care s-au produs explozii puternice la pupa sa, a declarat un reprezentant al Serviciului de securitate ucrainean, potrivit Agerpres.

„Flota fantomă” a Rusiei este formată din petroliere şi nave-cargo pe care Moscova le foloseşte pentru a ocoli sancţiunile economice impuse de Occident în contextul războiului din Ucraina.

La finalul lunii noiembrie, două petroliere rusești au suferit explozii misterioase în Marea Neagră, în apropierea Strâmtorii Bosfor, urmate de incendii la bord, iar autoritățile turce au lansat operațiuni de salvare pentru echipajele aflate pe nave.

În ultimii ani, în Marea Neagră au existat incidente în care nave au lovit mine plutitoare, iar unele mine au fost găsite în derivă pe mare. Autoritățile turce și aleță NATO monitorizează aceste pericole, iar traficul maritim prin Strâmtoarea Bosfor a continuat, potrivit agenției Tribeca.