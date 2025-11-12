ANAF merge în instanță cu soții Iohannis pentru recuperarea banilor din chiriile imobilului confiscat. Procesul se deschide luni SURSE

ANAF va deschide săptămâna viitoare procesul prin care încearcă să recupereze de la Klaus și Carmen Iohannis banii obținuți din chiriile pentru imobilul confiscat din centrul Sibiului.

ANAF va demara luni, în instanță, procesul pentru recuperarea sumelor datorate de soții Klaus și Carmen Iohannis din chiriile obținute pentru imobilul confiscat din Sibiu, au declarat surse pentru Antena 3.

Fostul președinte și soția sa trebuie să restituie statului aproximativ 4,7 milioane de lei (aproximativ un milion de euro), reprezentând chirii, dobânzi și penalități pentru spațiul comercial retrocedat în perioada 2001–2015 și recuperat ulterior de stat. ANAF va acționa în instanță familia Iohannis pentru recuperarea banilor.

În luna octombrie, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a intrat în posesia cotei de jumătate din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, în centrul Sibiului, care aparținea familiei Klaus și Carmen Iohannis. Preluarea s-a realizat prin schimbarea yalei ușii și întocmirea unui proces-verbal, în absența foștilor proprietari.

Inspectorii au fost nevoiți să intre în imobil prin forțarea uneia dintre intrări. „Aflați în această situație, colegii noștri au forțat una dintre intrări și au pătruns în interiorul imobilului. În interiorul imobilului, aceștia au procedat la inventarierea bunurilor aflate acolo, au constatat că imobilul se află în stare de degradare și că într-una dintre uși se află cheia imobilului”, a explicat președintele ANAF pe 3 octombrie.

„Până la prezenta dată nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate. ANAF va proceda la inițierea acțiunii în instanță față de cei doi soți și va solicita suplimentar la plata sumei și măsuri asiguratorii asupra bunurilor, în vederea recuperării prejudiciului datorat”, a adăugat el.