Mesajul CTP de Crăciun pentru călători. Cum vor circula mijloacele de transport public între 24 și 28 decembrie

CTP a transmis un mesaj special cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă și a anunțat programul mijloacelor de transport public în intervalul 24-28 decembrie.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca (CTP) a anunțat că troleibuzele, tramvaiele și autobuzele vor circula după un program special, în Cluj și în Zona Metropolitană Cluj, începând cu data de 24 decembrie și până pe 28 decembrie, inclusiv. Într-un comunicat de presă, CTP

„Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. informează publicul călător cu privire la programul de circulație al mijloacelor de transport urban și metropolitan în Municipiul Cluj-Napoca, în perioada 24 – 28 decembrie 2025, după cum urmează:

Miercuri, 24 decembrie 2025 – Ajunul Crăciunului - Transportul urban și metropolitan se va desfășura între orele 05:00 – 22:00, Conform programului de circulație aferent zilelor lucrătoare.

Joi, 25 decembrie | Vineri, 26 decembrie | Duminică, 28 decembrie 2025

Transportul urban și metropolitan se va desfășura între orele 06:00 – 23:00, Conform programului de circulație pentru zilele de duminică.

Mențiuni speciale pentru data de 25 decembrie 2025:

Liniile 28B și 43P (spre VIVO! Cluj-Napoca) vor fi suspendate;

Transportul va fi suplimentat pe liniile 28 și 43B;

Linia 24B va circula conform unui program special.

Sâmbătă, 27 decembrie 2025

Transportul urban și metropolitan se va desfășura între orele 05:30 – 23:00,

Conform programului de circulație pentru zilele de sâmbătă”, anunță reprezentanții CTP.

În același timp, va exista un program special și pentru transportul de noapte, după cum urmează:

„Linia 25N (str. Unirii – str. Bucium): între 23:00 – 01:30(ora 01:00 – ultimele plecări din capetele de linie). Liniile 5N (str. Traian Vuia – P-ța Gării) și 54N (cart. Zorilor – cart. Grigorescu):între 23:00 – 00:30(ora 00:00 – ultimele plecări din capetele de linie).

Excepție: În 24 decembrie 2025 – Ajunul Crăciunului, transportul de noapte va fi asigurat începând cu ora 22:30. Frecvența curselor: din 30 în 30 de minute”, mai spun reprezentanții companiei.

Potrivit CTP, toate informațiile și toate detaliile privind programele de circulație pot fi consultate pe site-ul oficial: www.ctpcj.ro și în aplicația de mobilitate urbană Tranzy. Reprezentanții CTP au transmis și un mesaj special pentru publicul călător.

„Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. urează tuturor călătorilor CRĂCIUN FERICIT și Sărbători liniștite!”