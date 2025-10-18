Vila din Aviatorilor, care ar fi fost pregătită pentru Iohannis şi în care s-au băgat 14 milioane de lei, scoasă la închiriat

Imobilul de protocol din Bulevardul Aviatorilor nr. 86, renovat cu milioane de euro din fonduri publice și despre care s-a speculat că ar fi fost pregătit pentru președintele Klaus Iohannis, a fost scos la închiriere de RA-APPS.

Vila impunătoare din Bulevardul Aviatorilor nr. 86, situată în zona de lux Primăverii din București, a fost scoasă la închiriere de către Regia Autonomă - Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS).

Despre imobilul a cărui renovare a costat statul român aproximativ 14 milioane de lei se vehicula anul trecut că ar fi posibila reședință a președintele Klaus Iohannis, după încheierea mandatului său.

În vara acestui an, valoarea actualizată a imobilului, a fost estimată la 14,46 milioane de lei.

Potrivit datelor analizate de Profit.ro, licitația pentru închirierea vilei pornește de la 35.000 de euro pe lună, iar garanția de participare este dublă, adică 70.000 de euro. Proprietatea, destinată oficial activităților comerciale, include trei corpuri de clădire (C1 + C2 + C3), cu o suprafață totală construită de 915,54 metri pătrați și o curte de 1.110 metri pătrați.

Vila a fost trecută în patrimoniul privat al statului

În luna august, Guvernul a decis ca vila RA-APPS din Aviatorilor, aflată în plin proces de renovare, să fie transferată din domeniul public în cel privat al statului, cu destinație comercială, în vederea închirierii.

„A fost adoptată o hotărâre de guvern, neclasificată, privind actualizarea valorii de inventar și trecerea imobilului din domeniul public al statului în domeniul privat, cu destinația comercială”, a declarat Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Executivului.

RA-APPS investise deja aproximativ 13,84 milioane de lei în lucrările de reabilitare, modernizare și refuncționalizare a imobilului din Aviatorilor, care se afla în administrarea sa. Decizia de a-l transforma în spațiu comercial a venit în contextul în care președintele Klaus Iohannis se apropia de finalul mandatului, iar în spațiul public circulau informații potrivit cărora vila ar fi fost destinată lui.

În noiembrie 2024, Guvernul condus de Marcel Ciolacu a aprobat desecretizarea cheltuielilor aferente acestui imobil, decizie interpretată de opoziție drept o mișcare cu miză electorală. Liderul PNL de la acea vreme care candida la alegerile prezidenţiale, Nicolae Ciucă, l-a acuzat pe premierul Ciolacu că a selectat doar anumite date pentru a le face publice în plină campanie electorală și a cerut o transparență completă privind toate vilele de protocol aflate în renovare, inclusiv cele ale membrilor Guvernului.

În trecut, nu toți foștii șefi de stat au solicitat astfel de reședințe. Ion Iliescu a refuzat o locuință de protocol, preferând propria casă. În schimb, Emil Constantinescu a beneficiat de una, iar Traian Băsescu a primit recent o nouă reședință oficială, a cărei adresă a fost însă secretizată de Guvernul Bolojan.

Deși presa a vehiculat că vila din Aviatorilor 86 ar fi fost pregătită pentru Klaus Iohannis, șeful statului a negat că ar fi solicitat o asemenea locuință, iar autoritățile nu au confirmat până acum existența unei astfel de cereri.