search
Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Vila din Aviatorilor, care ar fi fost pregătită pentru Iohannis şi în care s-au băgat 14 milioane de lei, scoasă la închiriat

0
0
Publicat:

Imobilul de protocol din Bulevardul Aviatorilor nr. 86, renovat cu milioane de euro din fonduri publice și despre care s-a speculat că ar fi fost pregătit pentru președintele Klaus Iohannis, a fost scos la închiriere de RA-APPS.

Vila de lux e disponibilă pentru închiriere. Foto: captură video Recorder/Youtube
Vila de lux e disponibilă pentru închiriere. Foto: captură video Recorder/Youtube

Vila impunătoare din Bulevardul Aviatorilor nr. 86, situată în zona de lux Primăverii din București, a fost scoasă la închiriere de către Regia Autonomă - Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS).

Despre imobilul a cărui renovare a costat statul român aproximativ 14 milioane de lei se vehicula anul trecut că ar fi posibila reședință a președintele Klaus Iohannis, după încheierea mandatului său.

În vara acestui an, valoarea actualizată a imobilului, a fost estimată la 14,46 milioane de lei.

Potrivit datelor analizate de Profit.ro, licitația pentru închirierea vilei pornește de la 35.000 de euro pe lună, iar garanția de participare este dublă, adică 70.000 de euro. Proprietatea, destinată oficial activităților comerciale, include trei corpuri de clădire (C1 + C2 + C3), cu o suprafață totală construită de 915,54 metri pătrați și o curte de 1.110 metri pătrați.

Vila a fost trecută în patrimoniul privat al statului

În luna august, Guvernul a decis ca vila RA-APPS din Aviatorilor, aflată în plin proces de renovare, să fie transferată din domeniul public în cel privat al statului, cu destinație comercială, în vederea închirierii.

„A fost adoptată o hotărâre de guvern, neclasificată, privind actualizarea valorii de inventar și trecerea imobilului din domeniul public al statului în domeniul privat, cu destinația comercială”, a declarat Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Executivului.

RA-APPS investise deja aproximativ 13,84 milioane de lei în lucrările de reabilitare, modernizare și refuncționalizare a imobilului din Aviatorilor, care se afla în administrarea sa. Decizia de a-l transforma în spațiu comercial a venit în contextul în care președintele Klaus Iohannis se apropia de finalul mandatului, iar în spațiul public circulau informații potrivit cărora vila ar fi fost destinată lui.

În noiembrie 2024, Guvernul condus de Marcel Ciolacu a aprobat desecretizarea cheltuielilor aferente acestui imobil, decizie interpretată de opoziție drept o mișcare cu miză electorală. Liderul PNL de la acea vreme care candida la alegerile prezidenţiale, Nicolae Ciucă, l-a acuzat pe premierul Ciolacu că a selectat doar anumite date pentru a le face publice în plină campanie electorală și a cerut o transparență completă privind toate vilele de protocol aflate în renovare, inclusiv cele ale membrilor Guvernului.

În trecut, nu toți foștii șefi de stat au solicitat astfel de reședințe. Ion Iliescu a refuzat o locuință de protocol, preferând propria casă. În schimb, Emil Constantinescu a beneficiat de una, iar Traian Băsescu a primit recent o nouă reședință oficială, a cărei adresă a fost însă secretizată de Guvernul Bolojan.

Deși presa a vehiculat că vila din Aviatorilor 86 ar fi fost pregătită pentru Klaus Iohannis, șeful statului a negat că ar fi solicitat o asemenea locuință, iar autoritățile nu au confirmat până acum existența unei astfel de cereri.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Ipotezele pe care merg anchetatorii în cazul exploziei din Rahova. Audieri la Poliția Capitalei
digi24.ro
image
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă
stirileprotv.ro
image
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
gandul.ro
image
Explozia din Rahova: Poliția a început să permită accesul cu însoțitori / Bujduveanu: „Ne pregătim pentru etapa cea mai grea”
mediafax.ro
image
Ce decizie a luat jucătoarea de tenis care anunța public că își caută iubit. A primit o mulțime de propuneri, însă a stat ceva pe gânduri
fanatik.ro
image
Mama tinerei însărcinate care a murit după explozia din Rahova: „Puteau să spună: «Băi, proștilor, plecați de-acasă, că nu se poate să mai stați aici!»”
libertatea.ro
image
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri
digi24.ro
image
Tatăl lui Costel Gâlcă locuiește imediat lângă blocul care a explodat în Rahova! Antrenorul a copilărit în acel imobil
gsp.ro
image
Câte intervenții estetice are și cum arată acum milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
antena3.ro
image
Reacţia lui Călin Georgescu, după explozia din Rahova: "Răul nu vine doar din întâmplare"
observatornews.ro
image
Triplă tragedie în familia gravidei moarte în explozia din Rahova! Ce s-a întâmplat cu fratele ei
cancan.ro
image
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
prosport.ro
image
Punctul de pensie 2026: când ar putea apărea următoarea indexare a pensiilor
playtech.ro
image
Cum au ajuns la Rapid Dan Petrescu antrenor și Ioan Becali președinte. Dezvăluiri în premieră
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții la CFR Cluj: Marian Copilu - președinte, Marius Șumudică - antrenor
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
wowbiz.ro
image
Răsturnare de situație! Apartamentul care a explodat în Rahova ar fi avut o centrală ilegală
romaniatv.net
image
Românii vor primi din 2026 Codul Personal de Sănătate. Este diferit de CNP
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 17-23 octombrie. Berbecii au o săptămână complicată, schimbări importante în carieră pentru Gemeni, șanse de creștere financiară pentru Raci
click.ro
image
Secretul tinereții fără bătrânețe al Savetei Bogdan, la 79 de ani: „Rar mănânc friptură”. Recomandările nutriționiștilor pentru vârstnici: „Carne de curcan și pește”
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
Victoria's Secret 2025 foto Profimedia jpg
Ele sunt cele mai sexy mămici! Gigi Hadid, Adriana Lima și Emily Ratajkowski au făcut furori în lenjerie intimă!
clickpentrufemei.ro
Foto: Camelia Săvescu, Referent de Specialitate, Biroul de Marketing, Muzeul Olteniei
O „ghetuță” de acum 3500 de ani, descoperită în județul Dolj
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?

OK! Magazine

image
Ea este adevărată rebelă de la Palatul Buckingham. Puțini știu cum arată, deși e verișoara lui William și-a lui Harry

Click! Pentru femei

image
Ele sunt cele mai sexy mămici! Gigi Hadid, Adriana Lima și Emily Ratajkowski au făcut furori în lenjerie intimă!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze