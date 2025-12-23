O piesă necunoscută a trupei Queen, în care se aude vocea lui Freddie Mercury. „Nimeni nu a auzit vreodată această versiune”

Brian May, chitaristul trupei Queen, a dezvăluit luni, 22 decembrie, în cadrul unei emisiuni la postul de radio Planet Rock, o piesă inedită a legendarului grup britanic, care nu a fost inclusă pe al doilea album al grupului, în care pare să se audă vocea legendarului Freddie Mercury.

Intitulată „Not For Sale (Polar Bear)”, piesa, una compusă de May, a fost difuzată într-o emisiune specială de Crăciun, pe postul britanic de radio Planet Rock, informează AFP, citată de Agerpres.

Înregistrată pentru al doilea album al formaţiei, „Queen II", apărut în 1974, piesa nu a fost în cele din urmă inclusă pe disc. O versiune pirat a melodiei, provenind însă din perioada trupei Smile, fondată de May înainte de anii săi în Queen, ar fi circulat însă printre fani.

Una dintre voci pare să fie cea a solistului Freddie Mercury

„Este o piesă de demult, dar, din câte ştiu, nimeni nu a auzit vreodată această versiune", a declarat chitaristul prezentând melodia, în care se împletesc mai multe voci, dintre care una pare să fie cea a solistului Freddie Mercury.

„Difuzez această versiune (aici) pentru că sunt curios să aflu reacţiile publicului", a adăugat el, precizând că piesa va figura pe ediţia reeditată a albumului, prevăzută pentru 2026.

Muzicianul a evocat piesele, anecdotele şi poveştile care i-au marcat Crăciunurile.

Înființată în 1979, Queen a devenit una dintre trupe rock emblematice datorită vocii lui Freddie Mercury, chitarei lui Brian May, liniilor de bas ale lui John Deacon şi tobelor energice ale lui Roger Taylor.

Cunoscut pentru amestecul de genuri, grupul a rămas în memoria publicului prin hituri precum „Bohemian Rhapsody" sau „Another One Bites the Dust”.