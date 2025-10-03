Este oficial: ANAF anunță că a schimbat yala la casa din Sibiu a familiei Iohannis

ANAF a anunțat vineri că a preluat oficial imobilul din centrul Sibiului, de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, schimbând yala ușii și întocmind un proces-verbal în lipsa fostului președinte Klaus Iohannis și a soției sale, Carmen Iohannis. Instituția precizează că aceștia nu s-au prezentat la fața locului, deși fuseseră notificați.

„Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) confirmă preluarea, în condițiile legii, a cotei de o jumătate (1/2) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, din Sibiu. Preluarea vine ca urmare a unei moșteniri vacante culese de Statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate”, a informat vineri Fiscul.

Procedura de preluare a fost gestionată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Sibiu, sub coordonarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov. În urma corespondenței purtate cu foștii proprietari și în conformitate cu atribuțiile prevăzute de lege pentru organul de valorificare, instituția a procedat la intrarea în imobil, în calitatea Statului român de coproprietar.

Foștii proprietari și-au exprimat acordul cu privire la accesul A.J.F.P. Sibiu în spațiul respectiv, fără a participa la acest demers, ceea ce a pus A.N.A.F. în situația de a prelua bunul prin schimbarea yalei ușii de la intrare.

„ANAF are obligația de a administra și valorifica bunurile care intră în patrimoniul statului, în strictă conformitate cu prevederile legale. În acest caz, instituția a acționat transparent și cu respectarea procedurilor, asigurând exercitarea drepturilor statului român ca proprietar”, a declarat Adrian Nica, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

ANAF va continua să acționeze în mod transparent și echitabil, asigurându-se că toate bunurile care revin statului, indiferent de natura lor, sunt administrate și valorificate corect în beneficiul bugetului public.

În urmă cu câteva săptămâni, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a transmis soților Iohannis solicitarea de a preda cheile imobilului din Sibiu, situat pe strada Nicolae Bălcescu. Soții Iohannis trebuie să returneze și aproape un milion de euro, reprezentând chirii, dobânzi și penalități. (4,7 milioane de lei). Suma reprezintă veniturile din chirii obținute pentru jumătatea de spațiu comercial retrocedat, între anii 2001 și 2015, și recuperat ulterior de stat.

Imobilul va fi scos la licitație și vândut de către stat. În paralel, săptămâna viitoare, ANAF urmează să îi acționeze în instanță pe fostul președinte și pe soția sa pentru recuperarea sumei restante.

„Prin prezenta adresă vă informăm cu privire la recuperarea sumelor reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a imobilului situat în Sibiu, str. N. Bălcescu nr. 29, în cotă de ½, organul fiscal a emis și comunicat notificare către foștii proprietari prin care le-a solicitat acestora eliberarea imobilului sus-menționat, în vedere intrării în posesie, precum și plata voluntară a sumelor aferente perioadei 1999 - 2015, actualizate cu indicele de inflație și cu aplicarea dobânzii legale. Informațiile cum sunt natura și cuantumul obligațiilor fiscale, natura, sursa cuantumul veniturilor, natura, sursa și valoarea bunurilor, sunt protejate de secretul fiscal, în conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr. 207/2015, au transmis reprezentanţii ANAF.

În noiembrie 2015, Carmen și Klaus Iohannis au pierdut în instanță imobilul din Sibiu în cauză. Judecătorii de la Curtea de Apel Brașov au hotărât atunci că imobilul cumpărat de Iohannis aparține statului, deoarece proprietarul inițial nu mai are moștenitori legali.

În 2017, Curtea de Apel Pitești le-a respins irevocabil contestația în anulare la decizia Curții de Apel Brașov. Spațiul comercial nu mai este folosit din 2015.